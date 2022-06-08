В Барнауле в День России перекроют несколько дорог

В Барнауле из-за празднования Дня России перекроют несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничат движение на следующих участках:

— правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30;

— нечётная проезжая часть пр. Социалистического (от Ползунова до Мало-Олонской), чётная проезжая часть пр. Социалистического (от Льва Толстого до Мало-Тобольской) — с 8:00 11 июня до 12:00 13 июня;

— площадь Свободы — 12 июня с 9:00 до 11:00;

— пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30.

С полным списком перекрытий можно ознакомиться в документе, закреплённом ниже.