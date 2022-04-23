В Белокурихе из-за паводка местная река вышла из берегов

О подтоплениях домов не сообщается

23 апреля 2022, 22:30, Никита Черников

В алтайском городе-курорте Белокуриха началось половодье, в результате которого местная река вышла из берегов и подтопила прибрежные территории, передаёт Barnaul22.

Согласно опубликованным в сообществе снимкам, воды затопили множество деревьев и вплотную подобрались к домам.

О случаях подтопления при этом не сообщается.

Ранее в селе Каяушка Родинского района Алтайского края случилась массовая гибель рыбы. Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку.

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