В Белокурихе из-за паводка местная река вышла из берегов

В алтайском городе-курорте Белокуриха началось половодье, в результате которого местная река вышла из берегов и подтопила прибрежные территории, передаёт Barnaul22.

Согласно опубликованным в сообществе снимкам, воды затопили множество деревьев и вплотную подобрались к домам.

О случаях подтопления при этом не сообщается.

Ранее в селе Каяушка Родинского района Алтайского края случилась массовая гибель рыбы. Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку.