В Белокурихе из-за паводка местная река вышла из берегов
О подтоплениях домов не сообщается
23 апреля 2022, 22:30, Никита Черников
В алтайском городе-курорте Белокуриха началось половодье, в результате которого местная река вышла из берегов и подтопила прибрежные территории, передаёт Barnaul22.
Согласно опубликованным в сообществе снимкам, воды затопили множество деревьев и вплотную подобрались к домам.
О случаях подтопления при этом не сообщается.
Ранее в селе Каяушка Родинского района Алтайского края случилась массовая гибель рыбы. Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку.
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