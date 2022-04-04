В Бийске затопило сквер за 17 миллионов рублей

Сквер на Витамине в Бийске затопило талыми водами. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

В 2021 году его отремонтировали за 17 млн рублей, однако общественное пространство оказалось не готово к приходу потепления.

Местные СМИ отмечают, что ремонт сквера, который можно было назвать настоящим строительством, мог сделать из него настоящую визитную карточку города. Но сейчас территория затоплена настолько, что пройти там можно только в резиновых сапогах.

По информации «БР», во время работ строители учитывали возможность подтопления парка, а также вводили коррективы в ход строительства, однако на деле площадка не справилась с притоком талых вод.