В центре Барнаула люди ждут трамваи, несмотря на отмену ряда маршрутов

Фото: Amic.ru

В Барнауле с 21 по 22 мая включительно перестали ходить трамваи № 1 и № 4. Это связано со строительством разворотного кольца на проспекте Ленина, которое возводят из-за начала ремонта моста на Новом рынке.

Многие барнаульцы при этом оказались плохо проинформированы о нынешних изменениях, и продолжают ждать электротранспорт в центральной части города, где в эти выходные он вообще не ходит.

Как отмечает корреспондент amic.ru, люди ждут прибытия трамваев на остановках у Аграрного университета, на улице Молодежной, у вокзала на проспекте Строителей и в ряде других мест. По его словам, многие оказались в шоке оттого, что сегодня и завтра трамваев не будет, а некоторые даже не слышали не только про временное закрытие этих маршрутов, но и про ремонт моста вообще.

«В основном это приезжие на вокзале, все в растерянности», — уточнил корреспондент.

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Он также добавил, что на остановках нет объявлений об отмене трамвайных маршрутов № 1 и № 4, и люди ждут транспорта, попросту не зная, что его не будет.

Напомним, 21 мая, в Барнауле начинается масштабная реконструкция путепроводов в районе Нового рынка, которая продолжится полтора года. С этого дня и вплоть до 30 ноября 2023 года движение по мосту будет закрыто.