Трамваи № 1 и № 4 перестанут ходить в Барнауле 21 мая

Их запустят вновь после завершения работ по строительству разворотного кольца у ТЦ «Пионер»

20 мая 2022, 14:22, Илья Звягинцев

В Барнауле с 21 мая перестанут ходить трамваи № 1 и № 4. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 21 по 22 мая включительно прекратится движение трамвайных маршрутов № 1 и № 4. Это связано с монтажом разворотного кольца в районе ТЦ „Пионер“, устройство которого выполняется в настоящее время в рамках подготовительных работ по реконструкции путепроводов на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.

Трамвайные маршруты возобновят работу 23 мая, после завершения работ по обустройству разворотного кольца.

Ранее в мэрии рассказали о том, как изменятся маршруты общественного транспорта после закрытия моста у Нового рынка. О том, как будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, — в нашем материале.

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

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