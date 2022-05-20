Трамваи № 1 и № 4 перестанут ходить в Барнауле 21 мая

В Барнауле с 21 мая перестанут ходить трамваи № 1 и № 4. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 21 по 22 мая включительно прекратится движение трамвайных маршрутов № 1 и № 4. Это связано с монтажом разворотного кольца в районе ТЦ „Пионер“, устройство которого выполняется в настоящее время в рамках подготовительных работ по реконструкции путепроводов на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.

Трамвайные маршруты возобновят работу 23 мая, после завершения работ по обустройству разворотного кольца.

Ранее в мэрии рассказали о том, как изменятся маршруты общественного транспорта после закрытия моста у Нового рынка. О том, как будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, — в нашем материале.