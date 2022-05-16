В Новосибирске неадекватный мужчина крушил головой иномарки

В Новосибирске мужчина в неадекватном состоянии бросался под автомобили, а также «помял» пару машин и устроил драку с водителем, сообщает АСТ-54.

Инцидент случился днём 15 мая у ТВК «Большая медведица». На видео горожанин пытается разбить руками заднее стекло BMW, а также бьёт головой по капоту Nissan и провоцирует его водителя на борьбу. В один момент автомобилисту удалось повалить оппонента.

После этого на место приехала скорая. Медики скрутили хулигана и ввели ему успокоительное, утверждают очевидцы.

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