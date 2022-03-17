В ПФР опровергли информацию о единовременных выплатах на детей в марте
В социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что родители получат по 10 тысяч рублей
17 марта 2022, 09:14, Илья Звягинцев
Представители ПФР опровергли информацию о единовременных выплатах на детей в марте. Предупреждение опубликовали на сайте ведомства.
«Будьте бдительны! В социальных сетях распространяется недостоверная информация о выплате 10000 рублей в марте на каждого ребёнка», — сказано в сообщении.
В ПФР призвали обращать внимание на информацию только из официальных источников.
Напомним, ранее мошенники уже пользовались сообщениями о единоразовых выплатах, для того чтобы похитить деньги у россиян.
Подобные схемы позволяли злоумышленникам получить данные банковской карты и списать с неё деньги.
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