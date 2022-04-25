В России хотят запустить производство каменной бумаги

Экономист Алексей Елсуков заявил, что в России могут начать производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги. В беседе с РИА Новости он рассказал, что проект представят этим летом.

По словам Елсукова, вместе с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера. Производить можно как плотную упаковочную бумагу, так и тонкую — офисную, книжную и туалетную.

«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на неё будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — отметил он.

Собеседник агентства заявил, что сейчас такую бумагу уже делают в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка.