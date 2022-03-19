В России проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Об этом сообщает Минтруд со ссылкой на соответствующее постановление правительства, передает ТАСС в субботу, 19 марта.

Как следует из текста документа, индексация составит 8,6 процента и затронет выплаты порядка 4 миллионов россиян. Уточняется, что всего до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета будет выделено 33,7 миллиарда рублей.

В Минтруде добавили, что индексация пенсий для граждан, которые в силу тех или иных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, производится планово 1 апреля ежегодно. Размер выплат корректируется исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.