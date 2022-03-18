В России резко вырос спрос на презервативы

Ретейлеры отмечают возросший спрос на презервативы в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследователей DSM Group.

«По подсчётам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей, — в денежном», — сказано в сообщении.

Исследователи отмечают, что рост спроса продолжится, потому что люди закупаются впрок. Их не останавливает даже то, что производители поднимают цены.

Некоторые поставщики уже предупредили о том, что они временно приостанавливают свои поставки. Предполагается, что с апреля цены на контрацепцию вырастут на 15%.