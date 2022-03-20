В России значительно вырос спрос на книги по экономике
Эксперты объясняют повышение интереса к книгам тем, что люди пытаются восстановить «душевное равновесие»
Спрос на книги определенных жанров за последнюю неделю значительно вырос в России. Люди стали покупать значительно больше книг по экономике.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на сервис «Литрес», вырос не только спрос на покупку книг, но и уровень потребления бесплатного контента.
«Что касается отдельных жанров, то выросли, например, продажи книг по экономике (на 56%), любовных романов (на 46%), фантастики (на 20%), классической литературы (на 9%), книг по политологии (на 9%), снизились — ужасов и боевиков», — сказано в сообщении.
Эксперты отмечают, что спрос на книги растет потому, что люди стараются восстановить «душевное равновесие». Одной из самых популярных стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».