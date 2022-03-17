В Совете по правам человека оценили возможность возвращения смертной казни в России

Секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов оценил возможность возвращения смертной казни в России. Его слова передаёт РИА Новости.

«Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое — организовать проведение референдума», — отметил Точенов.

Напомним, о возврате смертной казни заговорили после того, как стало известно, что Россия выходит из состава Совета Европы и денонсирует конвенцию по правам человека.

Представители ЛДПР уже заявили о том, что они готовы внести этот вопрос на рассмотрение в Госдуму.