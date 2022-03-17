В Совете по правам человека оценили возможность возвращения смертной казни в России
По словам специалиста, партии могут делать различные заявления ради рейтинга, но воплотить в жизнь это будет сложно
17 марта 2022, 11:32, Илья Звягинцев
Секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов оценил возможность возвращения смертной казни в России. Его слова передаёт РИА Новости.
«Возврат смертной казни в РФ вряд ли возможен, партии могут делать заявления для поднятия рейтинга, но одно дело заявить, другое — организовать проведение референдума», — отметил Точенов.
Напомним, о возврате смертной казни заговорили после того, как стало известно, что Россия выходит из состава Совета Европы и денонсирует конвенцию по правам человека.
Представители ЛДПР уже заявили о том, что они готовы внести этот вопрос на рассмотрение в Госдуму.
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