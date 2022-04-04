Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о том, что Верховный суд поддержал предложение об ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Ранее о разработке этой инициативы говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в России бывают ситуации, в которых некоторые организации отказываются работать с банками, попавшими под санкции.

Причиной для подобных отказов становится опасение компаний по поводу того, что они могут попасть под санкции вслед за кредитными организациями.