Вернуться домой после работы в Барнауле будет затруднительно. Центр застрял в пробках
Все маршруты, по которым вечерами трудно проехать, на карте окрашены в красный
8 июня 2022, 18:02, Илья Звягинцев
Вечером дороги Барнаула сковали традиционные заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность составляет шесть баллов.
Проспекты Строителей, Красноармейский и Калинина стоят. Также заторы в центре города наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ядринцева, Молодёжной, Цеховой и проспекте Ленина.
Серьёзная пробка собралась на шоссе Ленточный бор. Обычно затор тянется от поворота на Кутузова, но сейчас он растянулся намного дальше.
Отдельные участки стоят на улицах Власихинской, Попова и Малахова.
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