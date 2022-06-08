Вернуться домой после работы в Барнауле будет затруднительно. Центр застрял в пробках

Вечером дороги Барнаула сковали традиционные заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность составляет шесть баллов.

Проспекты Строителей, Красноармейский и Калинина стоят. Также заторы в центре города наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ядринцева, Молодёжной, Цеховой и проспекте Ленина.

Серьёзная пробка собралась на шоссе Ленточный бор. Обычно затор тянется от поворота на Кутузова, но сейчас он растянулся намного дальше.

Отдельные участки стоят на улицах Власихинской, Попова и Малахова.