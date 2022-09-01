Виктор Томенко рассказал, повысят ли плату за детсады в Алтайском крае

Речи о каком-либо повышении родительской платы за детские сады быть не должно, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с представителями Совета муниципальных образований региона.

Со слов политика, питание детей финансируется не только за счёт родителей.

«Родительская плата, которая сегодня установлена, идёт на оплату питания. Но питание оплачивается не только родителями. Таким образом, мы кормим детей не исходя из того объёма денег, которые мы собрали с их родителей, а мы кормим их по плану, по СанПиН, по нормам, по нормативам. Все деньги родительской платы, которые собрали, пошли на компенсацию этих расходов. Тех, которых не хватило, вместе с остальными расходами на присмотр и уход должен выделить муниципалитет», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Вопрос повышения платы за детсады в Алтайском крае поднимался неоднократно. В апреле эту тему обсуждали во время круглого стола, на котором стало известно, что, помимо нехватки денег на продукты из-за высоких цен, многие учреждения ещё имеют задолженность перед поставщиками, а те грозятся разорвать контракты. В июле однако власти решили плату всё же не поднимать.

Отмечалось, что в соответствии с законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» органам местного самоуправления направили дополнительные субсидии. Это значительно снизило нагрузку на местные бюджеты, и позволяет муниципалитетам направлять деньги на расходы социального характера.