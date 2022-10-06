Власти не будут компенсировать мобилизованным затраты на покупку обмундирования

Власти в России не будут компенсировать мобилизованным затраты на покупку обмундирования. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

На портале заявили, что призванных обеспечивают всем необходимым для прохождения службы.

«Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является их личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в регионе завершили первый этап частичной мобилизации.