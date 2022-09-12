Военные 13 сентября трижды перекроют трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае 13 сентября военные трижды за день ограничат движение для всех видов транспорта на нескольких трассах. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, ограничения начнутся с самого утра.

Движение будет закрыто на следующих участках дорог:

с 09:00 до 09:30 проезд перекроют на автодороге ЗАТО Сибирский — Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;

с 13:30 до 14:00 ограничения введут на участке садоводство «Горизонт» (187-й километр а/д Р-256 «Чуйский тракт») — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский;

с 17:30 до 20:00 на автодороге Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — автодорога к Фирсово — а/д Фирсово — Бобровка — Лесной (аэродром).

Водителей призвали с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.