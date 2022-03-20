Врач посоветовал не садиться за руль при симптомах ОРВИ
Проявление симптомов болезни может повлиять на уровень внимания человека, что недопустимо на дороге
20 марта 2022, 09:24, Илья Звягинцев
Врач Андрей Кондрахин заявил, что при проявлении симптомов ОРВИ лучше не садиться за руль. Его слова передает «Вечерняя Москва».
«Речь идет о как таковом ОРВИ, когда оно связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями, потливостью. Признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности и проблемам с управлением транспортом», — сказал Кондрахин.
Он отметил, что даже в правилах дорожного движения написано, что водитель не имеет права садиться за руль, если он чувствует недомогание.
Этот совет касается и ряда других болезней, которые могут повлиять на концентрацию человека.
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