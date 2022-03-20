Врач посоветовал не садиться за руль при симптомах ОРВИ

Врач Андрей Кондрахин заявил, что при проявлении симптомов ОРВИ лучше не садиться за руль. Его слова передает «Вечерняя Москва».

«Речь идет о как таковом ОРВИ, когда оно связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями, потливостью. Признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности и проблемам с управлением транспортом», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что даже в правилах дорожного движения написано, что водитель не имеет права садиться за руль, если он чувствует недомогание.

Этот совет касается и ряда других болезней, которые могут повлиять на концентрацию человека.