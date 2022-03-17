Время адаптироваться. В АлтГУ усилят меры безопасности из-за ситуации на Украине

В Алтайском государственном университете усилят меры безопасности и проведут со студентами профилактические беседы на тему экстремизма и терроризма из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно 14 марта по время очередного заседания расширенного ректората. Несмотря на геополитическую обстановку, все научные программы будут сохранены, пишет пресс-служба опорного вуза.

В начале заседания ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров заметил, что наложенные санкционные ограничения затронули те виды деятельности, которые имеют непосредственное отношение к высшему образованию. Однако и в этих непростых условиях российские вузы продолжают работать.

«Нужно понимать, что санкции повлекут за собой определённые следствия. Поэтому университету нужно адаптироваться к сложившейся ситуации, приняв ряд стратегически важных решений», — подчеркнул Бочаров.

Так, например, существенные изменения в первую очередь происходят в IT-сфере. Как отметил проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям Максим Герасимюк, на данный момент информационная безопасность АлтГУ в порядке. Серьёзная проблема — доступность видеолекций, размещённых на YouTube-каналах. Сохранить видеоархив АлтГУ, со слов Максима Викторовича, можно в защищённом облачном сервисе. С этой целью будет налажена партнёрская связь с компанией Cortel (Новосибирск). Пока же всем преподавателям рекомендовано сохранить учебные видеоматериалы на жёсткий диск.

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О рисках в сфере международной деятельности рассказал проректор Роман Райкин. По его словам, сейчас не наблюдается оттока иностранных студентов, потому большая часть из них — граждане дружественных РФ стран. Также Райкин предложил предусмотреть гибкие возможности приёма оплаты обучения иностранными гражданами.

Проректор по научному и инновационному развитию Александр Дунец обратил внимание членов ректората на то, с публикационной активностью у учёных могут возникнуть серьёзные трудности. Это связано с отдельными случаями отклонения зарубежными журналами статей российских учёных. Поэтому необходимо вести систематический мониторинг изменений в научно-инновационной политике РФ.

А вот проректор Олег Ильиных рассказал о мерах безопасности, которые предприняли в вузе после начала спецоперации.

«Чтобы обезопасить Алтайский госуниверситет, были предусмотрены меры комплексной безопасности, в частности разработан план гражданской обороны и другие необходимые планы, инструкции. Заключены контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и так далее — больше пяти контрактов. А главное, разработан и утверждён план развития комплексной безопасности университета на 2022-2024 годы», — говорится на сайте АлтГУ.

На фоне ситуации в мире, в АлтГУ усилили разъяснительные беседы со студентами на темы экстремизма и терроризма. По мнению проректора Ольги Ломакиной, сейчас необходимо заняться ментальным здоровьем студентов, поэтому была активизирована работа психологического центра АлтГУ «PSY-контакт».

Любопытно, что в конце ректората затронули тему успеваемости студентов. По словам начальника учебно-методического управления Ольги Крайник, из-за дистанционного обучения успеваемость снизилась. Поэтому преподавателям необходимо обратить внимание на отстающих студентов, помочь им улучшить оценки.