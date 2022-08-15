Wildberries поменял название сайта на «Ягодки»

Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки». Новое название размещено в шапке заглавной страницы на фоне различных сортов ягод.

Само название Wildberries дословно переводится с английского языка как «ягодки». Пока компания произвела ребрендинг только в шапке сайта — в остальных местах, в том числе и в строке юридической информации, сохранено старое англоязычное название.

В самой компании пока никак не прокомментировали переименование, пишет ТАСС. Отметим, что в июне глава компании Татьяна Бакальчук не исключала русификации названия площадки. Об этом она сказала после заявления министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о «засилье иностранных названий» в подконтрольных его ведомству отраслях.