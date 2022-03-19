Зарубежные авиакомпании тратят более 37,5 млн долларов еженедельно на облет России

Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за ограничения использования воздушного пространства России еженедельно составляют более 37,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там отметили, что из-за этого пассажиры и отправители грузов вскоре ощутят рост цен.

Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения «весьма серьёзные», но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.