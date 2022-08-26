Барнаульцы в День города увидят семиминутный салют на площади Сахарова
Торжественное мероприятие пройдёт 3 сентября
26 августа 2022, 14:35
Праздничный салют в честь Дня города Барнаула прогремит 3 сентября на площади Сахарова. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
По его словам, длиться шоу будет около семи минут. Начнётся салют в 22:00 после завершения всех праздничных мероприятий.
«Мы постараемся сделать его красочным и насыщенным», — отметил Паршков.
Также 3 сентября во всех районах города запустят небольшие фейерверки продолжительностью несколько минут. Начало каждого — в 22:00.
Подробнее о том, где смотреть салюты, читайте в нашем «Вопросе-ответе».
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