Барнаульцы в День города увидят семиминутный салют на площади Сахарова

Праздничный салют в честь Дня города Барнаула прогремит 3 сентября на площади Сахарова. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

По его словам, длиться шоу будет около семи минут. Начнётся салют в 22:00 после завершения всех праздничных мероприятий.

«Мы постараемся сделать его красочным и насыщенным», — отметил Паршков.

Также 3 сентября во всех районах города запустят небольшие фейерверки продолжительностью несколько минут. Начало каждого — в 22:00.

Подробнее о том, где смотреть салюты, читайте в нашем «Вопросе-ответе».

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