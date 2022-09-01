Зимой будут проблемы: в Новоалтайске тротуар проложили через столб

При ремонте дорог на улице Партизанской в Новоалтайске рабочие не учли столб и проложили прямо через него тротуар. Как сообщает Telegram-канал «В курсе 22», снимок «творения» показала местная жительница.

Женщина считает, что основные проблемы у пешеходов начнутся зимой, когда по этой дороге придётся вести детей. Из-за столба коммунальщики не смогут полностью убрать снег — на месте образуется сугроб и его придётся обходить по проезжей части.

«Кто додумался вообще до этого?» — негодует женщина.

В комментариях отмечается, что такая ситуация наблюдается и в Барнауле. Так, например, на пересечении Солнечной Поляны и Юрина посреди пешеходной дорожки находятся светофор и фонарный столб.