Оценки по физкультуре, музыке, труду и ИЗО могут отменить

Депутаты рассмотрят соответствующий проект 8 июля

05 июля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: Taylor Flowe / unsplash.com

Госдума предложила проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной системы оценок по некоторым школьным предметам, говорится в соответствующем законопроекте.

Речь идет физкультуре, музыке, уроках труда и ИЗО. Также авторы намерены устранить промежуточные смены, существующие в некоторых школах.

Проект рассмотрят 8 июля.

Ранее сообщили, что число стобалльников по итогам основных дней ЕГЭ-2025 резко сократилось — 5,7 тысячи против 9,5 тысячи в 2024-м.