Оценки по физкультуре, музыке, труду и ИЗО могут отменить
Депутаты рассмотрят соответствующий проект 8 июля
05 июля 2025, 20:30, ИА Амител
Фото: Taylor Flowe / unsplash.com
Госдума предложила проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной системы оценок по некоторым школьным предметам, говорится в соответствующем законопроекте.
Речь идет физкультуре, музыке, уроках труда и ИЗО. Также авторы намерены устранить промежуточные смены, существующие в некоторых школах.
Проект рассмотрят 8 июля.
Ранее сообщили, что число стобалльников по итогам основных дней ЕГЭ-2025 резко сократилось — 5,7 тысячи против 9,5 тысячи в 2024-м.
21:00:00 05-07-2025
Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами - факультатив по желанию. Физкультура организована отвратительно. Душевых нет. Кто хочет заниматься спортом, тот сам ходит на выбранный им спорт. У моего сына 8 тренировок в неделю. Надо нормативы проверять - раз в год собрались проверили. ИЗО и музыка - все зависит от природных данных. Ну не дано моему сыну рисовать. Кому надо - добро пожаловать художественную школу. Технология тоже уже не близка, как это было 40 лет назад. Заменить углублением в другие предметы или дать больше времени для самостоятельного изучения того, что близко.
13:37:21 06-07-2025
Пузырек (21:00:00 05-07-2025) Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами -... глупость полная - отменять оценки. Отменят оценки, значит, пропадет значимость предмета, значит, будут больными и вырастут такими дети, некоторые только на физ-ре и могут двигаться с ускорением. Нельзя отменять оценки. Или что - сразу эти предметы отменить?
14:06:40 06-07-2025
Пузырек (21:00:00 05-07-2025) Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами -... Глупость местечковая)). ДВИГАТЬСЯ, РИСОВАТЬ, СЛУШАТЬ МУЗЫКУ и даже петь невпопад необходимо В УДОВОЛЬСТВИЕ!!! ЭТО БАЗОВЫЕ системы контакта с МИРОМ. А остальное, о чем вы пишите - средство для заработка бабок. Только душевно здоровые люди могут нормально все организовывать. А оценки именно из-за таки тупеньких мама: моему не дано...он и рисовать не будет. Первобытные люди могли схемы рисовать на стене, а типа ваш тока гирю может дать и бегать? Куда пошлют или мядаль повесят? А если интернет отключат, все - умрет без навигатора?
21:24:48 05-07-2025
Это правильно. У всех возможности разные.
21:31:01 05-07-2025
Младший ребенок закончил 6-й класс. Музыка, ИЗО, Технология. На Технологии вообще не понятно чем занимаются... Я учился 80-90-е годы. Музыка и рисование закончились после начальной школы. На трудах работали в столярке и слесарке. Сейчас готовят из детей каких то музыкальных натюрмортщиков...
21:36:47 05-07-2025
У меня дочь 2 курс университета классического окончила в этом году. Когда училась в школе она занималась музыкой (гитара и электрогитара) 2 раза в неделю занятия. 4 раза занятие в тренажерном зале. В 13 лет выполнила КМС по жиму штанги. К 17 годам выполнила по трем видам спорта мастер спорта России. Худенькая. 165 см ростом, вес 50 кг. Ну может она на турнике 30 раз подтянуться и сделать столько упражнений сколько не сможет ни один пацан в классе. Ну не дано ей было бегать на длинные дистанции просто от природы. Сильная. Штангу жмет, а бегать не могла. Хорошо учитель физкультуры с головой попался. Понимал и не заставлял ее бегать. А мог бы двойки и тройки ставить. Те же технология и рисование ей тоже не давались. Зато на музыкальных иснтрументах играла с третьего класса. Все разные дети и к каждому подход нужен. Хорошо, что учителя тоже этих творческих предметов с пониманием относились к ее способностям. По другим предметам на отлично училась. Закон считаю такой нужно принимать. Если бы не нормальные учителя не знаю училась бы она в университете или нет.
00:06:58 06-07-2025
Гость (21:36:47 05-07-2025) У меня дочь 2 курс университета классического окончила в это... Потому и бегать не может, что силовые нагрузки начались раньше "разрешённого" возраста. Рост если родители выше тоже мог быть другим. Физрук с головой не испортил бы оценками, а научил бы бегать и помог компенсировать потери физиологии от злоупотреблений прошлых тренировок.
Хотя, в большинстве школ бегать не учат, а только нормативы принимают.
В целом цель школьных занятий заключается в максимальном охвате всех необходимых направлений развития ребенка.
Можно убрать оценки и идеально заменить компенсационными бесспорно успешные направлениями профикам, но в остальном общеобразовательные принципы ломать нельзя
21:41:52 05-07-2025
Ладно школа, но зачем физра в ВУЗах? Бесплатные секции было бы самое то.
13:07:28 06-07-2025
Олег (21:41:52 05-07-2025) Ладно школа, но зачем физра в ВУЗах? Бесплатные секции было ... Я вам отвечу: чтобы от матана и других предметов не "сломать" студентов.
16:03:07 06-07-2025
Олег (21:41:52 05-07-2025) Ладно школа, но зачем физра в ВУЗах? Бесплатные секции было ... Там философия еще есть, и социология и культурология причем не только на гуманитарных факультетах, жуть да? Не скажу как сейчас, а когда я учился если ходишь на секцию(именно в ВУЗе) никто не заставлял ходить на физру.
21:43:58 05-07-2025
Правильный ход. К сожалению это депутатский трёп предвыборный.
07:58:45 06-07-2025
Школа и не готовит музыкантов, художников и пр., учит воспринимать и понимать... Учеба - это труд, нелегкий труд, как любой труд, он должен быть оценен. Депутатов народ не выбирает, вот они и несут несусветную чушь, отвечать не придется.
10:29:07 06-07-2025
Гость (07:58:45 06-07-2025) Школа и не готовит музыкантов, художников и пр., учит воспри... Это самый адекватный в данном случае комментарий. Ничего не смысля в педагогике, физиологии, психологии, какие комментарии можно сделать?!! Бедная наша Россия! Комментируют, решают управляют непрофессионалы. Во все сферы пробрались неучи и разваливают социальные институты. Погано, что прикрывают все свои непотребные решения «ВОЛЕЙ НАРОДА». Только где они эту волю наблюдают?! По видимому из таких вот огульных комментариев.
12:23:22 06-07-2025
Музыка не обязательна или рисование для будущего дизайнера... Но почему математика нужна всем??? Есть дети, которым математика не дается. Это правополушарные дети. Им как раз рисование на ура. Почему такое неравноправие??
14:08:55 06-07-2025
Га. Ла (12:23:22 06-07-2025) Музыка не обязательна или рисование для будущего дизайнера..... Если тупеньки - как раз мимо тогда)). В чем неравноправие то))?
04:58:02 07-07-2025
Га. Ла (12:23:22 06-07-2025) Музыка не обязательна или рисование для будущего дизайнера..... правоиполушарныем-жтотгоупостт. математику не может усвоить тот ребёнок, кому не повезло с учителем. А эти предметы настолько поганой и извращенго преподают я, что по ним нельзя оценивать. В зудодках натюрморт рисуют 4-6 часов, а не 45 минут. На музыке невозможно 30 человек научить чисто петь или рассказать о музыке:тогда надо группу делить на 3, чтобы хотя бы по 10 чел было. А физра-у всех разное здоровье.,,, Сейчас почти нет здоровых детей, и все нужно офп и двигаться, нагружая все группы мышц. А у нас учителя физкультуры не способны грамотно поставить технику прыжка, бега, спортивных игр, и дети уродуют на физре тело. Зато двойки ставят регулярно. .
04:59:38 07-07-2025
Га. Ла (12:23:22 06-07-2025) Музыка не обязательна или рисование для будущего дизайнера..... потому что будущий дизайнер этим навыкам учится в специализированный школе с серьёзным уровнем, а не этой залтурой в школе занммается
13:03:35 06-07-2025
Га. Ла (12:23:22 06-07-2025) Музыка не обязательна или рисование для будущего дизайнера..... Правильно, оценки надо отменить. Во многих школах, особенно сельских, это уроки «расслабухи». Музыку, рисование должны вести профессионалы, которые могут чему то научить. А где их взять. Нагрузка у них будет небольшая, вот и «спихивают» эти предметы любым другим учителям, которые сами ничего в них не смыслят. А для технологии должны быть оснащения, которых тоже в школах нет. Так, что, резоннее, вообще их отменить. Оставить только безоценочную физкультуру. Пусть после долгого сидения за партами немного разомнутся.
13:59:56 06-07-2025
Я 40лет проработал учителем физкультуры в селе и горжусь своими учениками. Знаю с каким трудом даётся всё это! Проходили все разделы программы: бегали, прыгали, занимались спорт. играми и гимнастикой. Дети с удовольствием занимались. Кроме этого ежемесячные соревнования. Короче, им некогда было скучать. При встрече они с ностальгией вспоминают школьные годы. Главное было то, что знали ‐ все дается кропотливым трудом. А без оценок нельзя, иначе все вырастут хлюпиками. /как в сериале "Школа"/
14:09:19 06-07-2025
Пузырек (21:00:00 05-07-2025) Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами -... Уроки физкультуры,музыку,труд,ИЗО нельзя отменять в современных школах они вообще необходимы,для общего развития,и так в образовании демократической России наворотили дел,стобальники с репетиторами,ученики,молодежь,не знает элементарные знания по любому предмету,которые они не выбрали по ЕГЭ,секция и факультатив не заменять физ-ру,рисование,,труд,музыку...
14:38:10 06-07-2025
Зря радуются люди отмене оценок по этим предметам. Не всем даëтся математика, а оценки по изо, музыке всегда 5 в аттестат идет всем, а это повышает средний бал по аттестату. Многие думают, что им не нужен средний бал, а вот и зря, во все колледжи именно средний бал нужен, и вузы скоро заставят на него смотреть помимо егэ. А отменив оценки по музыке, изо, технологии и физ-ре, достичь высокий средний бал по аттестату смогут единицы, ведь останутся только сложные предметы. Вот вам и борьба с высшим образованием и образованием вообще, чтоб меньше у кого оно было, да здравствует сплошной рабочий класс.
16:24:35 22-07-2025
Кристина (14:38:10 06-07-2025) Зря радуются люди отмене оценок по этим предметам. Не всем д... Ну да. Благодаря таким предметам, дети и получают хорошие баллы,ведь на изо,музыке,физре и трудах реально получить оценки 5. Не будет оценок по этим предметам,ну не знаю, если ребенку сложно даются алгебра,геометрия, физика,химия, русский язык. То и баллы естественно будут ниже, значительно.
15:19:57 06-07-2025
Давайте по всем предметам отменим оценки? Стимулирование детей из покон веков....Сейчас это физкультура,потом математика,а потом не грамотный Русский народ!!!!!Вы о чем говорите вообще????это ведь такие же предметы ,как и все остальные,прежде всего знание и воспитание...А физическая культура это здоровье ваших детей!!!!
19:12:07 06-07-2025
Гость (13:37:21 06-07-2025) глупость полная - отменять оценки. Отменят оценки, значит, п... А вы не заметили, что на перемене дети и бегают и прыгают?! А на уроке физкультуры не хотят этого делать? Это потому, что на перемене их это не заставляют и не принуждают! Перемены надо увеличить! И поставить скалодромы, маты, пусть лазают и прыгают.
20:29:15 06-07-2025
Гость (19:12:07 06-07-2025) А вы не заметили, что на перемене дети и бегают и прыгают?! ... А отвечать за их здоровье и жизнь Вы будете?
20:35:41 06-07-2025
Пузырек (21:00:00 05-07-2025) Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами -... Физкультура в школе-не спорт, а сохранение здоровья для вашего ребёнка, ИЗО и музыка не рисование и пение, таланты тут ни при чём. Это общее развитие, и знания по ИЗО и музыке нужны, чтобы потом успешно сдать ЕГЭ. А изучать интересующие предметы можно и самостоятельно дома! Извините!
22:34:35 06-07-2025
А ведь эти предметы самые необходимые. Тригонометрия в жизни пригодилась далеко не всем, а вот что-то делать руками-надо. Музыка, конечно спорный вопрос, но какой музыкальный понос сейчас из телевизора.... Ну а ИЗО научит
, хотя бы, в какую сторону идти в музее.
01:28:52 07-07-2025
Гость (22:34:35 06-07-2025) А ведь эти предметы самые необходимые. Тригонометрия в жизни... Вот чтобы они этот понос отличали от настоящего искусства, музыку и изо и преплдают. Осноаная масса обсуждаюих и комменитирующих, видимо кроме того, что видят в телевизоре , больше не знают. И не знакомы с искусством вообще. Печально и депутаты ,кстати, тоже не сильны.
23:00:00 06-07-2025
Я бы вообще физру отменила. У ребенка в 3 классе 8 тренировок в бассейне и 4 в зале. А еще учиться надо. Толку от этой физры ноль. Растяжку не дают, плавательные элементы не отрабатываются, физуху не улучшают. Ну можно же вместо всей лабуды по стадиону по 5-6 км бежать без остановки. Это былр бы очень нужно. Но без оценки!
00:16:05 07-07-2025
Не оценки надо убирать, а освобождать в школе от этих предметов, если ребенок специализируется на них. Если в спортивную школу и разряд имеет и за школу выступает - то 5 по физ-ре, если ходит в музыкальную и выступает на школьных и городских концертах - то 5 по музыке и т.д. А вот для остальных отменять оценки категорически нельзя. Вырастать будут однобокие дети, а не гармоничные личности. Уже признали , что игнорирование преподавания истории России выходит боком, а ведь раньше тоже хотели сделать факультативом.
10:53:29 07-07-2025
Гость (00:16:05 07-07-2025) Не оценки надо убирать, а освобождать в школе от этих предм... И какая специализация может заменить весь предмет целиком?
Боксеров и борцов нужно учить играть в мяч и прыгать, лыжам и плаванию. В любой секции можно найти пробелы. И ни один фитнес центр не сможет перекрыть всю школьную программу. Полноценные музыкальные, спортивные и художественные школы могут, но это сложные целые схемы именно образования
01:05:50 07-07-2025
Глупость, а где баллы для поступления брать тогда?
10:33:14 07-07-2025
России подняться с колен , мешает одно из колен, мурубим его топором, и опять промахиваемся, по голову бьем😅.
Школа это среднее общее образование , право на которое есть у всех, и 10-11 класса никто вообще не в праве лишать, прошу вспомнить.
Так же соглашусь с вышесказанным, если убрать оценки то и предмет пропадёт.
То и культуры станет меньше в целом у ребят, вместе с тем и возможность поменять свой жизненный путь.
Постепенно двери нашим детям закрывают, чего стоит профильное образование. Чуть ли не с 5 класса. " он у меня в программисты пойдёт " даже если он с отличием будет знать математику языки программирования и. Т.д, это не исключает другие его интересы.
А может к музыке у него душа лежит, или к столярному делу. И будет он ходить несчастный огромные бабки зарабатывать, недолго только, перегорит, куда денется.
Это все грустно.
Там в министерстве, как будто все вредители сидят, которые хотят низвергнуть все по настоящему, с большой буквы Человеческие качества, которые веками воспитывали, втоптать в грязь, что бы и не знали про неё.
Надеюсь, те кто будет после нас, научатся отличать зерна от плевел...
Доиграемся, за физкультуру и музыку оценок не будет, а за разговоры о важном появятся...
12:44:36 07-07-2025
Предметы-то никто не отменяет. В вузах и колледжах есть оценка "зачет", "незачет". Почему в школе не может быть? Чтобы зачет получить тоже надо всю программу выполнить. Но обидно из-за изо не поступить, например, на физ-мат.
17:31:06 07-07-2025
В жизни вы часто разбираете слова по составу, определяете члены предложений, решаете уравнения, интегралы и т.д. Историю сто раз переписывают, правды не найдешь в ней. Английский 11 лет учат, не научат без репетиторов. И остальные предметы, такие главные, что в повседневной жизни никому не нужны.
18:17:44 07-07-2025
Считаю данное решение возможно и правильное. Значения никакого не имеют. Так как столкнулись лично с субъективной оценкой преподавателя музыки. Ребенок закончил музыкальную школу. И привлечен был в местные коллективы. Успешно играет в составе. Награды у коллектива. А по музыке из за личной оценки учителя а школе в аттестате 4.
00:39:50 08-07-2025
Давно бы уже. У нас
16:19:04 22-07-2025
Пузырек (21:00:00 05-07-2025) Наконец-то хоть полумера. Я вообще не считаю их предметами -... Ну, я окончила школу больше 15 лет назад, сижу и жду,когда мне математика с синусами и косинусами пригодится, или физика с законами Ома, список длинный. Нельзя убирать оценочную систему по таким предметам,дети на них вообще не будут ничего делать. Приходить, отсиживаться и уходить. В 1 класс дети идут с 95% здоровыми, к 11 классу всего 10-15 % здоровые. На физкультуре дети двигаются,на музыке изучают известных композиторов и поют, на изо знакомятся с известными художниками и рисуют. Это отдых, релакс для детей. И оценки 2 и 3 детям ставятся за их не старание и не желание что либо делать.