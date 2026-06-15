Очередной рейд по местам несанкционированного купания прошел в Барнауле
Особое внимание специалисты уделили вопросам безопасности детей
15 июня 2026, 09:08, ИА Амител
В Барнауле 14 июня прошел очередной рейд по несанкционированным местам отдыха у воды в рамках внеплановой профилактической акции "Вода — безопасная территория".
Как сообщили в городской администрации, специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула совместно с сотрудниками Первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю посетили искусственный водоем "Ковш" в районе улиц Дамба берега Оби, Приречная и Промышленная.
Во время рейда отдыхающим напомнили о правилах безопасного поведения на воде и раздали тематические памятки. Особое внимание специалисты уделили вопросам безопасности детей.
Кроме того, жителям краевой столицы рекомендовали выбирать для купания только официально оборудованные места отдыха.
По данным мэрии, в настоящее время в Барнауле работают три частных пляжа:
- Гребной канал;
- пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском;
- пляж "Водный мир".
Также для жителей и гостей города открыты девять бассейнов.
В администрации подчеркнули, что с началом купального сезона аварийно-спасательное формирование управления по делам ГОЧС Барнаула несет дежурство в местах традиционного массового отдыха у воды.
В день проведения профилактического мероприятия мобильный спасательный пост был развернут на озере Коралл в одном из барнаульских садоводств. Несколькими днями ранее там произошла трагедия — утонул 12-летний мальчик.
Спасатели напоминают, что большинство несчастных случаев на воде происходит именно в необорудованных местах купания. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра у водоемов даже на непродолжительное время, а взрослых — соблюдать элементарные правила безопасности и не переоценивать свои силы во время отдыха на воде.
10:36:55 15-06-2026
Нарушителей нужно помещать в детские дома, а родителей лишать родительских прав и штраф 1 000 000 рублей. Вот к примеру в Изумрудном если на озере выловят юного купальщика - так сразу органам опеки сдавать и родаков в суд. Так надо бороться с нарушителями.
10:47:53 15-06-2026
Гость (10:36:55 15-06-2026) Нарушителей нужно помещать в детские дома, а родителей лишат... Вам бы подлечиться. Выросла на Оби, купались без родителей - ну работали они, бывает и таке. А сейчас дебилизм зашкаливает! Где бесплатные пляжи??? Гонять детей много ума не надо!
12:58:56 15-06-2026
а что, пляжи городские открыты? или просто людей заставляют нарушать или топать к барыгам бассейным???
13:04:19 15-06-2026
администрация куда смотрит???
14:06:40 15-06-2026
Так ценник не гуманный на частные пляжи, сходить семьей из 4х человек уже накладно. А городской, что то не торопятся открывать как обычно.
14:10:42 15-06-2026
проведите РЕЙД по Исакова, штрафуйте нарушителей-велосипедистов!!! эти твари нам жизни не дают, кричим и просим - власть никак не реагирует
08:49:45 16-06-2026
как же не нравятся верхушкам и бизнесменам, что люди могут пользоваться бесплатно ПРИРОДНЫМИ ресурсами, принадлежащими народу России, по конститукции по крайней мере, а не в реале. Как же хочется им чтобы везде за все платили. Черти ненасытные.