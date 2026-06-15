Очередной рейд по местам несанкционированного купания прошел в Барнауле

Особое внимание специалисты уделили вопросам безопасности детей

15 июня 2026, 09:08, ИА Амител

Внеплановый рейд / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 14 июня прошел очередной рейд по несанкционированным местам отдыха у воды в рамках внеплановой профилактической акции "Вода — безопасная территория".

Как сообщили в городской администрации, специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула совместно с сотрудниками Первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю посетили искусственный водоем "Ковш" в районе улиц Дамба берега Оби, Приречная и Промышленная.

Во время рейда отдыхающим напомнили о правилах безопасного поведения на воде и раздали тематические памятки. Особое внимание специалисты уделили вопросам безопасности детей.

Кроме того, жителям краевой столицы рекомендовали выбирать для купания только официально оборудованные места отдыха.

По данным мэрии, в настоящее время в Барнауле работают три частных пляжа:

Гребной канал;

пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском;

пляж "Водный мир".

Также для жителей и гостей города открыты девять бассейнов.

В администрации подчеркнули, что с началом купального сезона аварийно-спасательное формирование управления по делам ГОЧС Барнаула несет дежурство в местах традиционного массового отдыха у воды.

В день проведения профилактического мероприятия мобильный спасательный пост был развернут на озере Коралл в одном из барнаульских садоводств. Несколькими днями ранее там произошла трагедия — утонул 12-летний мальчик.

Спасатели напоминают, что большинство несчастных случаев на воде происходит именно в необорудованных местах купания. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра у водоемов даже на непродолжительное время, а взрослых — соблюдать элементарные правила безопасности и не переоценивать свои силы во время отдыха на воде.