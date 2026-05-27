Защищать любителей поплавать будет целая команда органов власти разного уровня

27 мая 2026, 14:25, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

Летнее тепло только-только вернулось в Барнаул, но городские органы — и даже "филиалы" федеральных ведомств — уже получили инструкции и рекомендации по обеспечению безопасности на городских пляжах. Новая редакция документа мэрии "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа", уже размещена официальном правовом портале краевой столицы.

Документ фактически координирует работу самых разных организаций, от подразделений мэрии до надзорных органов. Районные администрации, как сказано в постановлении, должны выявить опасные места для купания на своих территориях и информировать население о правилах поведения на воде и запрете на купание в "диких" местах. В том числе с помощью установки предупреждающих знаков. А административные комиссии районов даже должны будут заняться "дисциплинарной" работой: рассматривать нарушения законодательства в области пользования водными объектами и маломерными судами.

Частные лица, управляющие пляжами, должны хотя бы за 30 дней до начала работы оповестить о нем органы МЧС. Разумеется, остается за "частниками" и обязанность подготовить пляжи к сезону согласно "Правилам пользования пляжами в Российской Федерации", утвержденным МЧС в 2020 году.

Масса работы ляжет на городское МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". Организации предстоит изготовить те самые предупреждающие знаки для водоемов, а также действовать в команде с другими схожими организациями и ведомствами.

Что касается органов, не связанных с мэрией, то, например, Роспотребнадзору "предложено" мониторить санитарное состояние водоемов и информировать о нем районные власти. Уже упомянутой Государственной инспекции по маломерным судам МЧС рекомендуют проверять безопасность пляжей, а также сообщать об опасных местах мэрии.

Впрочем, речь в документе идет не только о безопасности. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту должен будет организовать автобусное сообщение с городским пляжем на острове Помазкин.

Напомним, в Бийске городские власти уже сообщили о предположительной дате начала купального сезона. Это 15 июня. Всего летом 2026 года в наукограде планируют запустить четыре официальных пляжа: у Коммунального и понтонного мостов, а также в районах Зеленый Клин и АБ.