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В Барнауле утонул 12-летний мальчик на местном озере

Он пошел ко дну во время игры с друзьями

10 июня 2026, 21:39, ИА Амител

Озеро в Барнауле, где утонул ребенок / Фото: Следственный комитет по Алтайскому краю
Озеро в Барнауле, где утонул ребенок / Фото: Следственный комитет по Алтайскому краю

10 июня в барнаульском озере утонул 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края. 

Взрослые вместе с детьми пришли на берег озера в Ленинском районе, несмотря на запрет купания в неположенном месте. Школьники начали играть в воде, во время этого мальчик, не умеющий плавать, утонул. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и поставил на контроль ход расследования.

«В мае — июне этого года в открытых водоемах Алтайского края утонули пять несовершеннолетних. Во всех трагических случаях следователи СК устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствовавшие трагедии. Следственное управление напоминает родителям, что категорически запрещено купаться в неположенных местах, а также оставлять детей у водоемов без присмотра!» — напомнили в пресс-службе комитета.

Барнаул Происшествия
       

Комментарии 5

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Гость

22:25:56 10-06-2026

Даже смс рассылали перед этим, чтобы родители смотрели. Наверное не прочитали.

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Гость

08:51:37 11-06-2026

Гость (22:25:56 10-06-2026) Даже смс рассылали перед этим, чтобы родители смотрели. Наве... Может, и читали, может и сказали. За детьми не усмотреть, толпой побежали, баловались на воде. Печально, но так бывает.

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Гость

07:46:54 11-06-2026

Учите детей плавать. Все равно вы за ними не сможете 24/7 следить.

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Пузырек

13:27:50 11-06-2026

Да, не уметь плавать в 12 лет - парадокс и недоработка родителей. Я сам с 7 лет умею, дети с 5. Но соболезнования.

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Гость

16:29:21 12-06-2026

Гость (08:51:37 11-06-2026) Может, и читали, может и сказали. За детьми не усмотреть, то... два мальчика
Там было

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