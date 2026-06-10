В Барнауле утонул 12-летний мальчик на местном озере

Он пошел ко дну во время игры с друзьями

10 июня 2026, 21:39, ИА Амител

Озеро в Барнауле, где утонул ребенок / Фото: Следственный комитет по Алтайскому краю

10 июня в барнаульском озере утонул 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

Взрослые вместе с детьми пришли на берег озера в Ленинском районе, несмотря на запрет купания в неположенном месте. Школьники начали играть в воде, во время этого мальчик, не умеющий плавать, утонул.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и поставил на контроль ход расследования.