Один из лидеров "Динамо-Алтая" покинул клуб

Контракт истек у форварда Даниила Тютчева

05 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Один из лидеров покинул клуб "Динамо-Алтай". Как сообщает пресс-служба барнаульцев, контракт истек у нападающего Даниила Тютчева.

Хоккеист отклонил новое предложение динамовцев и решил продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

Тютчев выступал за барнаульцев два сезона – 2023/2024 и 2024/2025. За это время он провел в составе "Динамо-Алтая" 103 матча и набрал 50 очков по системе "гол+пас" (25+25). Напомним, минувший чемпионат ВХЛ динамовцы завершили на 18-м месте из 33 и не вышли в плей-офф турнира.