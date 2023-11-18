Один из самых известных российских киллеров вышел на свободу
Саша Солдат отбывал наказание с 1999 года
18 ноября 2023, 22:15, ИА Амител
Кадр: YouTube
Из колонии строгого режима в поселке Монино вышел известный киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. Об этом пишет РИА Новости.
На счету Пустовалова 22 доказанных убийства. Самым знаменитым его преступлением стала ликвидация другого знаменитого киллера Александра Солоника.
В общей сложности Солдат отсидел 24 года. При этом еще три года он будет под контролем силовиков и дважды в месяц будет обязан отмечаться в полиции. Также ему нельзя выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.
23:11:38 18-11-2023
Ждите ток-шоу по ТВ.
10:54:02 19-11-2023
Гость (23:11:38 18-11-2023) Ждите ток-шоу по ТВ. ... И что? Очень интересно его послушать.
23:32:02 18-11-2023
На всякий случай ему надо запретить покупать в магазинах тепловизоры.Во избежании искушений в ночное время.Господи, прости меня Царица Небесная.
06:45:41 19-11-2023
Вот и хорошо
09:49:58 19-11-2023
Щас оформит пенсию, купит смартфон. И будет блогером-миллионником . Малахов уже на вокзале, с цветами...
10:28:50 19-11-2023
24 года за 22 убийства??? Почему он вообще вышел???
12:17:06 19-11-2023
чуть больше года за жизнь. Теперь в ростикс кассиром пойдёт...
07:25:03 20-11-2023
Все вышел, ему 50, брони больше нет, пусть хоть одного законопослушного там поменяет