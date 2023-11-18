НОВОСТИПроисшествия

Один из самых известных российских киллеров вышел на свободу

Саша Солдат отбывал наказание с 1999 года

18 ноября 2023, 22:15, ИА Амител

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Из колонии строгого режима в поселке Монино вышел известный киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. Об этом пишет РИА Новости.

На счету Пустовалова 22 доказанных убийства. Самым знаменитым его преступлением стала ликвидация другого знаменитого киллера Александра Солоника.

В общей сложности Солдат отсидел 24 года. При этом еще три года он будет под контролем силовиков и дважды в месяц будет обязан отмечаться в полиции. Также ему нельзя выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

23:11:38 18-11-2023

Ждите ток-шоу по ТВ.

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Гость

10:54:02 19-11-2023

Гость (23:11:38 18-11-2023) Ждите ток-шоу по ТВ. ... И что? Очень интересно его послушать.

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Гость

23:32:02 18-11-2023

На всякий случай ему надо запретить покупать в магазинах тепловизоры.Во избежании искушений в ночное время.Господи, прости меня Царица Небесная.

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Гость

06:45:41 19-11-2023

Вот и хорошо

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Гость

09:49:58 19-11-2023

Щас оформит пенсию, купит смартфон. И будет блогером-миллионником . Малахов уже на вокзале, с цветами...

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Гость

10:28:50 19-11-2023

24 года за 22 убийства??? Почему он вообще вышел???

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Гость

12:17:06 19-11-2023

чуть больше года за жизнь. Теперь в ростикс кассиром пойдёт...

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Гость

07:25:03 20-11-2023

Все вышел, ему 50, брони больше нет, пусть хоть одного законопослушного там поменяет

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