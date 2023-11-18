Один из самых известных российских киллеров вышел на свободу

Саша Солдат отбывал наказание с 1999 года

18 ноября 2023, 22:15, ИА Амител

Кадр: YouTube

Из колонии строгого режима в поселке Монино вышел известный киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. Об этом пишет РИА Новости.

На счету Пустовалова 22 доказанных убийства. Самым знаменитым его преступлением стала ликвидация другого знаменитого киллера Александра Солоника.

В общей сложности Солдат отсидел 24 года. При этом еще три года он будет под контролем силовиков и дважды в месяц будет обязан отмечаться в полиции. Также ему нельзя выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу в ночное время.