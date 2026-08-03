Одного из переданных Россией амурских тигров выпустили на волю в Казахстане
Всего в соседнюю страну привезли четырех хищников
03 августа 2026, 18:50, ИА Амител
Одного из четырех переданных Россией амурских тигров выпустили в дикую природу, сообщает Центр "Амурский тигр". Животное вернули в естественную среду обитания в природном резервате "Иле-Балхаш".
«В дикую природу была выпущена взрослая самка амурского тигра по кличке Үміт (Умит). Исторический выпуск в природный резерват "Иле-Балхаш" состоялся в рамках реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра в Республике Казахстан», — передает пресс-служба организации.
Перед выпуском хищники проходят тесты на готовность к жизни на воле. Тигры, в частности, сдали экзамен на избегание людей: они замечали человека на расстоянии 150 м от вольера и сразу же старались убежать как можно дальше. После самки планируют выпустить и самца.
18:53:45 03-08-2026
Казахи👍!
11:42:12 04-08-2026
нафига отдали? где они будут там жить, в пустыне?