Крупная пробка собралась на Павловском тракте из-за ДТП
Еще одна авария случилась рядом с ТРЦ Galaxy
16 февраля 2024, 11:44, ИА Амител
Пробка на Павловском тракте / Фото: "В курсе 22"
Большая пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле из-за ДТП на перекрестке с улицей Фурманова, сообщает "В курсе 22".
Информацию об аварии также подтверждает сервис 2ГИС.
Кроме того, еще одна авария случилась рядом с ТРЦ Galaxy на четной стороне проспекта Строителей. Движение в этом месте также затруднено.
В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Небольшие заторы наблюдаются в том числе на Челюскинцев и Космонавтов.
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