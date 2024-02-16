Крупная пробка собралась на Павловском тракте из-за ДТП

Еще одна авария случилась рядом с ТРЦ Galaxy

16 февраля 2024, 11:44, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте / Фото: "В курсе 22"

Большая пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле из-за ДТП на перекрестке с улицей Фурманова, сообщает "В курсе 22".

Информацию об аварии также подтверждает сервис 2ГИС.

Кроме того, еще одна авария случилась рядом с ТРЦ Galaxy на четной стороне проспекта Строителей. Движение в этом месте также затруднено.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Небольшие заторы наблюдаются в том числе на Челюскинцев и Космонавтов.