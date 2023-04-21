Онищенко: новый подвариант ковида "арктур" – не повод для паники

Академик рассказал, что каждый новый подвариант ковида вызывает подъём заболеваемости

21 апреля 2023, 20:15, ИА Амител

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Симптомы подварианта "омикрона" XBB 1.16 ("арктур") напоминают обычную ОРВИ, заявил ТАСС бывший главный санврач страны Геннадий Онищенко.

"Вбросили эту страшилку. Нет поводов, для того чтобы быть напряжёнными. Да, количество заболевших подросло. Сразу скажу, что не всех мы даже регистрируем – многие даже не обращаются, потому что он ведёт себя как респираторная [инфекция]", – сказал академик.

По его словам, каждый новый подвариант ковида вызывает подъём заболеваемости, поскольку вирус "всё более и более смело ведёт себя с нашим иммунитетом".

В то же время необходимости в создании новой вакцины сейчас нет, но прививаться нужно, добавил Онищенко.