ООО "Мегаватт" раскрывает данные за апрель 2023 года

Компания предоставила данные об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии за апрель 2023 года

05 мая 2023, 15:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLrxsrF4

Электричество. Лампочка / Фото: wirestock / Freepik

ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".

Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за апрель 2023 года:

ООО "Мегаватт"

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