Опасные перекрестки. В Алтайском крае стартовала кампания по безопасности на дорогах

Жителям региона напомнят о правилах приоритета на перекрестках

22 июля 2026, 12:40, ИА Амител

Перекресток / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Каждое третье смертельное ДТП в России происходит на перекрестках. Об этом сообщила руководитель проекта социальной кампании "Продвижение безопасности" Дарья Закаличная на пресс-конференции.

По словам эксперта, проблема злободневна для всей страны.

«Перекрестки остаются одной из самых аварийных точек. Каждое третье ДТП с погибшими и пострадавшими происходит именно на перекрестках. Это общероссийская статистика», — подчеркнула Закаличная.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае за первое полугодие 2026 года на перекрестках произошло 273 ДТП, в которых погибли девять человек и пострадали 259. Основной причиной аварий остается нарушение правил проезда.

Участники дорожного движения знают ПДД, но не соблюдают их на практике, отмечает Дарья. В этом и кроется реальная причина столкновений.

«Многие знают правила, но забывают их или сознательно нарушают. При этом перекресток — это точка, где одновременно пересекаются интересы водителей, пешеходов и других участников движения. Если не соблюдать очередность проезда, неизбежны заторы и аварии», — пояснила руководитель проекта.

Чтобы напомнить водителям и пешеходам о правилах пересечения перекрестков, Алтайский край присоединился к федеральной социальной кампании "Продвижение безопасности". Мероприятия пройдут с июня по ноябрь в 40 субъектах России — от Калининградской области до Дальнего Востока.

Начнут с малышей: для детей в детских садах и школах проведут интерактивные занятия и тематические спектакли, для подростков и молодежи подготовят образовательный видеоконтент, а взрослых будут информировать во время городских мероприятий и через средства массовой информации.

Кроме того, в этом году пройдут два всероссийских конкурса по правилам дорожного движения. Один уже стартовал совместно с "Авторадио" и рассчитан на детей, второй начнется осенью и будет предназначен для старшеклассников.

Все участники очных мероприятий получат памятные сувениры, в том числе световозвращающие элементы, которые помогают сделать пешеходов заметнее на дороге в темное время суток.