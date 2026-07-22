Опасные перекрестки. В Алтайском крае стартовала кампания по безопасности на дорогах
Жителям региона напомнят о правилах приоритета на перекрестках
22 июля 2026, 12:40, ИА Амител
Каждое третье смертельное ДТП в России происходит на перекрестках. Об этом сообщила руководитель проекта социальной кампании "Продвижение безопасности" Дарья Закаличная на пресс-конференции.
По словам эксперта, проблема злободневна для всей страны.
«Перекрестки остаются одной из самых аварийных точек. Каждое третье ДТП с погибшими и пострадавшими происходит именно на перекрестках. Это общероссийская статистика», — подчеркнула Закаличная.
Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае за первое полугодие 2026 года на перекрестках произошло 273 ДТП, в которых погибли девять человек и пострадали 259. Основной причиной аварий остается нарушение правил проезда.
Участники дорожного движения знают ПДД, но не соблюдают их на практике, отмечает Дарья. В этом и кроется реальная причина столкновений.
«Многие знают правила, но забывают их или сознательно нарушают. При этом перекресток — это точка, где одновременно пересекаются интересы водителей, пешеходов и других участников движения. Если не соблюдать очередность проезда, неизбежны заторы и аварии», — пояснила руководитель проекта.
Чтобы напомнить водителям и пешеходам о правилах пересечения перекрестков, Алтайский край присоединился к федеральной социальной кампании "Продвижение безопасности". Мероприятия пройдут с июня по ноябрь в 40 субъектах России — от Калининградской области до Дальнего Востока.
Начнут с малышей: для детей в детских садах и школах проведут интерактивные занятия и тематические спектакли, для подростков и молодежи подготовят образовательный видеоконтент, а взрослых будут информировать во время городских мероприятий и через средства массовой информации.
Кроме того, в этом году пройдут два всероссийских конкурса по правилам дорожного движения. Один уже стартовал совместно с "Авторадио" и рассчитан на детей, второй начнется осенью и будет предназначен для старшеклассников.
Все участники очных мероприятий получат памятные сувениры, в том числе световозвращающие элементы, которые помогают сделать пешеходов заметнее на дороге в темное время суток.
13:01:30 22-07-2026
просто запретить перекрёстки
13:14:51 22-07-2026
Гость (13:01:30 22-07-2026) просто запретить перекрёстки... у нас и так 2 улицы в городке.
с натяжкой 3.
куда уж меньше-то?
14:08:15 22-07-2026
Мусик (13:14:51 22-07-2026) у нас и так 2 улицы в городке.с натяжкой 3.куда уж м... Два моста
И три сарая
Б-аул
Столица края
22:41:46 22-07-2026
Гость (14:08:15 22-07-2026) Два мостаИ три сараяБ-аулСтолица края... Да, классика васеченная в граните веков. Помним.