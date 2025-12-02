Чиновники готовы перенести за Урал экономический центр и столицу страны

Ускоренное развитие территорий СФО, называемое некоторыми политиками и экспертами "сибиризацией" России, может иметь далеко идущие последствия, причем не только экономические, но и политико-административные.

Способна ли предлагаемая "сибиризация" страны обернуться переносом столицы из Москвы, насколько связаны советские мегапроекты и хозяйственные задумки Сергея Шойгу и как политолог Сергей Караганов пытается развить идеи Федора Достоевского и Дмитрия Менделеева – в материале amic.ru.

Здесь куют металл

О необходимости "сибиризации" страны заявил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в Красноярск в начале ноября текущего года. Этим заявлением он ответил на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева задействовать СФО в создаваемом кластере глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.

Шойгу заверил, что из проектов, касающихся переработки таких металлов, транспортной инфраструктуры и генерации, "сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России", цитировали политика " Ведомости " .

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – "сибиризация". Давно надо было это сделать», – заявил секретарь Совбеза РФ, затронув былые планы строительства гидроэлектростанций, призванных превратить эту территорию в мощный источник энергии для всей страны.

Высокопоставленный чиновник также рассказал, что, согласно планам 1933 года, "из шести ГЭС на Ангаре построено четыре":

«Причем все шесть должны были быть построены, на память говорю, по-моему, к 1948 году», – уточнил он.

При этом Шойгу не хотел, "чтобы у всех сложилось впечатление, что мы возвращаемся туда [в советский период]", поскольку сибиризация, по его заявлению, означает движение исключительно вперед.

Проект "сибиризации" имеет вполне реальное экономическое наполнение, указывает экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Он подразумевает не только создание в Ангаро-Енисейском макрорегионе кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов, но и обеспечение его соответствующей инфраструктурой, в частности – энергетической. Возможно, надо будет построить несколько ГЭС на реках. Также предстоит тянуть туда железнодорожные магистрали, связывать этот кластер с научно-исследовательскими учреждениями», – рассказал он amic.ru.

По словам собеседника, общая стоимость проекта оценивается пока в 700 млрд рублей, его воплощение начнется, видимо, после 2027 года. Кстати, уже подписаны соглашения с "Росатомом", "Ростехом", "Русалом", "Трансмашхолдингом" и другими компаниями. При этом Россия открыта к международному сотрудничеству в реализации этого большого начинания.

Реанимация Электрограда?

Впрочем, в недавней поездке Сергея Шойгу был еще один эпизод, не столь активно освещавшийся СМИ, – он посетил место, где еще в советский период планировалось возведение целого города, сообщил amic.ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:

«Как известно, в советский период в Сибири планировалось возвести город Электроград. И недавно Сергей Кужугетович побывал на местах, где предполагается его строительство. Это говорит о чрезвычайной значимости этого проекта».

Что касается Электрограда, то советские руководители собирались построить его в Минусинской котловине (находится на территории Красноярского края и Хакасии). Поначалу это был ряд предприятий, носивших название "Электрокомплекс", постановление о строительстве которого было принято в 1971 году.



В его состав должны были входить 12 заводов по производству высоковольтной аппаратуры, силовых трансформаторов, комплексных распределительных устройств, вакуумных выключателей и другой продукции, а также училище, техникум и НИИ. Позднее этот комплекс собирались соединить с Минусинском и назвать Электроградом.



В 1973 году началось строительство, в 1978-м были запущены первые мощности завода Специального технологического оборудования. Планировалось, что со временем город Минусинск будет переименован в Электроград. Однако предприятия "Электрокомплекса" пришли в упадок с развалом СССР. Амбициозный проект не был реализован.

Восточный вектор

Следует напомнить, что Сергей Шойгу не впервые уделяет повышенное внимание регионам за Уралом. В августе 2021-го, будучи министром обороны, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН он предложил перенести столицу России на сибирскую территорию, а также построить в СФО пять новых городов с населением до миллиона человек.

Впрочем, еще раньше, в 2012 году, он также выступал с подобным предложением, заявив, что необходимо создавать равные условия для жителей всех регионов страны. Аналогичные предложения также высказывали члены дискуссионного клуба "Валдай" (в докладе тогда занимавшему пост главы правительства Владимиру Путину), Юрий Крупнов, олигарх Олег Дерипаска, представители незарегистрированной партии "Другая Россия" (пункт содержался в программе организации).

Упомянутый секретарем Совбеза политолог Сергей Караганов анонсировал "сибиризацию" страны более года назад – 9 октября 2024-го в рамках VI Международной конференции "Мировое большинство на пути к новому международному порядку", в ходе форума на заседании секции "Поворот на Восток 2.0: азиатский вектор сибиризации России".

Позднее, 16 июля 2025 года, на площадке РИА Новости прошла презентация первого программного доклада серии "Поворот на Восток 2.0, или Сибиризация России", подготовленного в рамках проекта факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) при поддержке журнала "Россия в глобальной политике".

"Сибиризация" России или "россиизация" Сибири?

Для наполнения реальным содержанием проекта "сибиризации" страны необходимо заняться переносом стратегических производств за Урал, развитием уже имеющихся логистическо-транспортных узлов и возведением новых, различными инфраструктурными проектами, считает Сергей Караганов. В Сибири гигантские возможности, которые Россия недостаточно использует, уверен политолог.

Разумеется, такой подход подразумевает реализацию социальных, инфраструктурных проектов. Одним из них является развитие малоэтажного строительства вокруг крупных административных и промышленных центров.

«Условно говоря, чтобы вокруг уже существующих центров, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Абакана, создавались небольшие города с прекрасными условиями для жизни. Потому что если мы хотим, чтобы росло население, нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективах отходить от "человейников" и строить удобные для жизни дома – малоэтажная Россия на основе деревянного строительства», – считает Караганов.

Заявления Шойгу, Караганова и других лиц, выступающих за перенос политико-административного акцента и, в конечном счете, столицы за Урал, в Сибирь, отражают настоятельную необходимость этого шага для России, убежден Юрий Крупнов:

«Правда, мне не очень импонирует термин "сибиризация", потому что мне, наоборот, хотелось бы, например, говорить о "россиизации" Сибири, не о "сибиризации" России – то есть не хотелось бы обратить Россию в то состояние, в котором сегодня находится Сибирь. Я считаю, что гораздо точнее говорить о восстановлении полномасштабного, географического и политического присутствия Сибири, по сути, доминирующей роли, в масштабах страны».

Драйвер оживления

Кстати, на особую роль сибирского региона в развитии страны еще в начале ноября указывал amic . ru председатель комитета по межрегиональному и международному сотрудничеству Омского союза предпринимателей Сергей Лагутин.

Он заявлял, что Сибирь, по замыслу некоторых представителей федеральных властных структур, должна стать драйвером экономики страны.

«Поначалу были серьезные намерения сделать таким драйвером Дальний Восток, там был запущен ряд крупных проектов, однако эта территория не оправдала ожиданий. Этого не случилось. Сегодня сложилась непонятная ситуация в западных, южных регионах страны. Получается, что Сибирь – это единственный возможный драйвер роста, способный оживить экономику России», – говорил Сергей Лагутин, комментируя постановление Совета Федерации о разработке и принятии программы льготного ипотечного кредитования для жителей Сибири.

Юрий Крупнов считает, что не стоит противопоставлять планы по развитию Дальнего Востока и Сибири:

«Для меня Сибирь – это вся Россия за Уралом. И во многом идеологические рассуждения про наш Дальний Восток так или иначе помогают вырабатывать схемы для будущей власти. Можно вспомнить нашего великого писателя Федора Достоевского, говорившего 150 лет назад: а не является ли Азией наш исход? И расчеты великого ученого Дмитрия Менделеева, заявлявшего в конце XIX столетия о том, что надо начинать прорабатывать новый центр России, в Сибири».

Новый центр страны

Сегодня необходимо, чтобы Сибирь стала Центральной Россией, отмечает Юрий Крупнов:

«В настоящее время центр России свелся к узкой полоске – это разбухающая Москва, Санкт-Петербург на севере и Сочи на юге. У нас Центральная Россия находится на крайнем западе, хотя нужно, чтобы Сибирь стала Центральной Россией. Этот цивилизационный, фундаментальный сдвиг является императивом для страны, иначе, с точки зрения реализации самых позитивных проектов и развития, а также безопасности, Россия просто не выживет».

Заявленный проект "сибиризации" подразумевает развитие регионов за уральским хребтом, добавляет Никита Масленников:

«Там есть потенциал для добывающих отраслей, металлургии, нового материаловедения, химической отрасли. Центр тяжести мировой экономики уже сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому нам выгодно иметь там свои мощные производства – в сфере авиастроения, судостроения, станкостроения. Требуется опережающее развитие аграрного сектора, продукцию которого мы можем поставлять в соседние страны».

Все эти проекты потребуют от руководства страны прорывных решений, уверен экономист:

«Понадобится создание новой энергетической базы в сибирских регионах, в том числе и дата-центры для искусственного интеллекта и другие передовые разработки. Причем все это является составной частью "Стратегии пространственного развития России", принятой до 2030 года, в ней обозначены порядка 2200 опорных населенных пунктов и городов, являющихся приоритетными в плане инфраструктурных проектов и призванных формировать некие новые точки экономического роста страны».

По большому счету за проектами развития Сибири стоит цель выживания страны, обеспечения ее решительного развития, уверен Юрий Крупнов.