Строительство нового города в Сибири может занять 15–20 лет
С точки зрения логистики это может быть любой регион Центральной Сибири
11 ноября 2025, 11:29, ИА Амител
Проект строительства нового города в Сибири может занять 15–20 лет, рассказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил за "сибиризацию" России. Такую инициативу он высказывал неоднократно. В частности, в 2021 году предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу. Теперь же речь идет о городе, ориентированном на технологии выпуска редкоземельных металлов и продукции из них.Как отметил Богомолов, во времена СССР город могли построить буквально на пустом месте, параллельно подводя сети и дороги, а сегодня более выгодно строить там, где есть необходимая инфраструктура, откуда дешевле вывозить продукцию.
«С учетом современных технологий, в случае наукограда, процесс формирования города может занять 15–20 лет, и это нормальные, адекватные сроки для таких проектов, чтобы обеспечить и качество жизни людей и создать необходимый кадровый потенциал», – подчеркнул эксперт.
С точки зрения логистики это может быть любой регион Центральной Сибири – и Красноярский край, и Хакасия, и Тува, – где есть транспортные пути.
Богомолов отметил, что город должен находиться максимально близко к месторождениям, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. Потребуются специалисты, в том числе узкого профиля. Но в любом случае одним из ключевых факторов станет наличие финансов.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь.
Славгород вот был городом. Перестал быть.
Бийск разваливается, а тут глядите ка новые города нужны.
Вы старые поддержите и развивайте, у вас на это то нет денег и желания
11:42:04 11-11-2025
Гость (11:31:02 11-11-2025) Славгород вот был городом. Перестал быть.Бийск развалива... Старые сломались - несите новые.
11:49:51 11-11-2025
Гость (11:31:02 11-11-2025) Славгород вот был городом. Перестал быть.Бийск развалива... Нужно освободить Бийск и Славгород, и отстроить их заново.
14:31:03 11-11-2025
Гость (11:31:02 11-11-2025) Славгород вот был городом. Перестал быть.Бийск развалива... про Рубцовск забыли сказать, тоже скоро будет не городом(((
11:33:00 11-11-2025
Ну какие 15-20лет?
Возьмём к примеру Мариуполь. Пара лет и город пуще прежнего, хотя там сначала надо было обломки и руины вывезти. На чистом месте ещё быстрее можно строить.
11:41:41 11-11-2025
эти города все в порядок привели?
11:55:12 11-11-2025
Ну какой Бийск? Если деньги есть, то захотят и построят и нас умныых не спросят. Видите, подешевле предлагают, Ждать только долго, посмотреть одним глазком.
19:40:49 11-11-2025
Гость (11:55:12 11-11-2025) Ну какой Бийск? Если деньги есть, то захотят и построят и на... Эвалар за свои бабищи мог бы уже 2 Бийска построить. бухгалтерия канеш там что надо. и хозяйка
12:09:30 11-11-2025
"Максимально близко" к залежам редкоземельных металлов. Но это же очень вредное для человека производство... Странно...
12:27:24 11-11-2025
Гость (12:09:30 11-11-2025) "Максимально близко" к залежам редкоземельных металлов. Но э... Во-во. Сделать второй Норильск, где при определенных погодных условиях без противогаза из дома не выйти?
12:14:44 11-11-2025
Возле Горно-Алтайска Греф уже начАл строить город, планировал на 28 тыщ, сейчас уже на 45...
12:32:22 11-11-2025
Бгг (12:14:44 11-11-2025) Возле Горно-Алтайска Греф уже начАл строить город, планирова... Ну он на свои деньги строит конечно же) и ему можно)
13:00:03 11-11-2025
Гость (12:32:22 11-11-2025) Ну он на свои деньги строит конечно же) и ему можно)... На какие На свои?
12:19:58 11-11-2025
Почему не верю?
12:53:05 11-11-2025
20 лет????? Китайцам поручите строить и через полгода -год все готово будет
13:31:38 11-11-2025
Гость (12:53:05 11-11-2025) 20 лет????? Китайцам поручите строить и через полгода -год в... 1 ноября 2024г. 14 человек погибли и около 30 пострадали при обрушении козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад. Вокзал ремонтировали китайские подрядчики.
17:34:47 11-11-2025
Гость (13:31:38 11-11-2025) 1 ноября 2024г. 14 человек погибли и около 30 пострадали пр...
Индусы лучше?
13:20:41 11-11-2025
Германия и прочие готовятся к войне.
Во время ВОВ население из центральных европейских регионов переселяли в Среднюю Азию. Теперь это не вариант. Поэтому резервные города в Сибири. Только быстрее будет расстроить уже существующие мелкие населенные пункты с имеющимися коммуникациями. Малые города типа Славгорода и подобные.
13:53:29 11-11-2025
Гость (13:20:41 11-11-2025) Германия и прочие готовятся к войне.Во время ВОВ населен... не порите чушь. Патронов у них нету на войну. И солдаты в основной массе своей никакие
нато ядерными побрякушками щелкают для виду
14:03:34 11-11-2025
майор (13:53:29 11-11-2025) не порите чушь. Патронов у них нету на войну. И солдаты в ос... Ну - ну ! Шойгу про необходимость новых городов и столицы в Сибири говорил ещё в 2021 году. У меня была первая мысль - Кужугетович с кем -то собрался воевать.
13:38:25 11-11-2025
Походу бывшему министру обороны очень хочется увековечить своё имя , вот и рвёт.. Опять же, бюджет свой поправить никогда не помешает. Вот только кем он заселять этот город собирается?? Народ рвёт когти в европейскую часть РФ.
14:13:04 11-11-2025
В Алтайском крае между Романово и Завьялово нужно построить город. Примерно посредине находится село Гилев-Лог. 20 км до Романово и 20 км до Завьялово. В Завьялово и Романово (Гуселетово) имеются лечебные озера, базы отдыха. Ученые могли бы отдыхать в обоих местах. Не нужно было бы им ездить далеко в отпуска. Там чудесная природа и климат.
14:27:49 11-11-2025
Ох уж эти сказочки (с)
15:55:45 11-11-2025
- "Проект строительства нового города в Сибири может занять 15–20 лет, рассказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов." -------- Скажите это китайцам, будет стоять долгий хохот. Вот что значит, когда страна идет в каменный век и не потому, что там много камней.