Строительство нового города в Сибири может занять 15–20 лет

11 ноября 2025, 11:29, ИА Амител

Город будущего / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Проект строительства нового города в Сибири может занять 15–20 лет, рассказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил за "сибиризацию" России. Такую инициативу он высказывал неоднократно. В частности, в 2021 году предложил построить в Сибири пять крупных городов и перенести столицу. Теперь же речь идет о городе, ориентированном на технологии выпуска редкоземельных металлов и продукции из них.Как отметил Богомолов, во времена СССР город могли построить буквально на пустом месте, параллельно подводя сети и дороги, а сегодня более выгодно строить там, где есть необходимая инфраструктура, откуда дешевле вывозить продукцию.

«С учетом современных технологий, в случае наукограда, процесс формирования города может занять 15–20 лет, и это нормальные, адекватные сроки для таких проектов, чтобы обеспечить и качество жизни людей и создать необходимый кадровый потенциал», – подчеркнул эксперт.

С точки зрения логистики это может быть любой регион Центральной Сибири – и Красноярский край, и Хакасия, и Тува, – где есть транспортные пути.

Богомолов отметил, что город должен находиться максимально близко к месторождениям, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. Потребуются специалисты, в том числе узкого профиля. Но в любом случае одним из ключевых факторов станет наличие финансов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь.