Шойгу поддержал "сибиризацию" России
Инициатива объединит проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации
07 ноября 2025, 16:34, ИА Амител
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Красноярск заявил о необходимости "сибиризации" страны. По его словам, власти "выделят средства на то, чтобы скомпоновать все проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации в единый центр", пишут "Ведомости".
Также Шойгу поддержал идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, предложившего включить регион в создаваемый кластер в Ангаро-Енисейском макрорегионе.
«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – "сибиризация". Давно надо было это сделать», – заявил Шойгу.
Шойгу добавил, что главная цель кластера – это создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада. По его словам, проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента России Владимира Путина.
Также секретарь Совбеза предложил построить город-спутник Саяногорска. Он отметил, что город является базовым местом для бизнеса и для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Более того, у Саяногорска большой потенциал, так как в нем имеется все необходимое для развития.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.
16:45:30 07-11-2025
Рассуждает человек на государственные темы! А все замы уже под следствием...
16:50:06 07-11-2025
...создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада...
------
К сожалению пока мы видели только вывоз сырья за границу, а потом как деньги за это сырьё тоже переводят туда же!!!?
Так о чем говорит бывший министр обороны!?!...
17:16:20 07-11-2025
Однако, налицо какой-то... сепаратизм. Если всё будет в Сибири, зачем тогда Москва?!
🤣
17:47:51 07-11-2025
У нас много строительных компаний, которым уже давно тесно в Барнауле. Пусть строят новые города и заводы в Сибири.
19:10:43 07-11-2025
Гость (17:47:51 07-11-2025) У нас много строительных компаний, которым уже давно тесно в... давно работают в НСК, в СПБ
19:15:00 07-11-2025
Да ничего не будет...утащут и продадут...
19:28:53 07-11-2025
Компрадорская буржуазия!...
18:40:52 08-11-2025
"Шойгу добавил, что главная цель кластера – это создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада".
А я то думал, что цель проекта - развитие сибирского края. Государственное мышление явно идет против граждан государства. Вот когда внутренняя политика будет опережать в проектах внешнюю, тогда и Сибирь будет процветать.