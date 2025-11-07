Шойгу поддержал "сибиризацию" России

Инициатива объединит проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации

07 ноября 2025, 16:34, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Красноярск заявил о необходимости "сибиризации" страны. По его словам, власти "выделят средства на то, чтобы скомпоновать все проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации в единый центр", пишут "Ведомости".

Также Шойгу поддержал идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, предложившего включить регион в создаваемый кластер в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – "сибиризация". Давно надо было это сделать», – заявил Шойгу.

Шойгу добавил, что главная цель кластера – это создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада. По его словам, проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента России Владимира Путина.

Также секретарь Совбеза предложил построить город-спутник Саяногорска. Он отметил, что город является базовым местом для бизнеса и для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Более того, у Саяногорска большой потенциал, так как в нем имеется все необходимое для развития.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.