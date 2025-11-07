НОВОСТИПолитика

Шойгу поддержал "сибиризацию" России

Инициатива объединит проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации

07 ноября 2025, 16:34, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС
Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время своего визита в Красноярск заявил о необходимости "сибиризации" страны. По его словам, власти "выделят средства на то, чтобы скомпоновать все проекты, касающиеся переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры и генерации в единый центр", пишут "Ведомости".

Также Шойгу поддержал идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, предложившего включить регион в создаваемый кластер в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – "сибиризация". Давно надо было это сделать», – заявил Шойгу.

Шойгу добавил, что главная цель кластера – это создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада. По его словам, проект имеет стратегическое значение для страны и находится на контроле президента России Владимира Путина.

Также секретарь Совбеза предложил построить город-спутник Саяногорска. Он отметил, что город является базовым местом для бизнеса и для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Более того, у Саяногорска большой потенциал, так как в нем имеется все необходимое для развития.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что центр экономического развития России сдвигается, и нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:45:30 07-11-2025

Рассуждает человек на государственные темы! А все замы уже под следствием...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:06 07-11-2025

...создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада...
------
К сожалению пока мы видели только вывоз сырья за границу, а потом как деньги за это сырьё тоже переводят туда же!!!?
Так о чем говорит бывший министр обороны!?!...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:16:20 07-11-2025

Однако, налицо какой-то... сепаратизм. Если всё будет в Сибири, зачем тогда Москва?!
🤣

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:51 07-11-2025

У нас много строительных компаний, которым уже давно тесно в Барнауле. Пусть строят новые города и заводы в Сибири.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:43 07-11-2025

Гость (17:47:51 07-11-2025) У нас много строительных компаний, которым уже давно тесно в... давно работают в НСК, в СПБ

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:15:00 07-11-2025

Да ничего не будет...утащут и продадут...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:28:53 07-11-2025

Компрадорская буржуазия!...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:40:52 08-11-2025

"Шойгу добавил, что главная цель кластера – это создание сырьевой компонентной базы для лидерства России на рынках шестого технологического уклада".

А я то думал, что цель проекта - развитие сибирского края. Государственное мышление явно идет против граждан государства. Вот когда внутренняя политика будет опережать в проектах внешнюю, тогда и Сибирь будет процветать.

  1 Нравится
Ответить
