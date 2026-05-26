В МВД предупредили о новом интернет-вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN

После установки приложение получает доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также может загружать другие вредоносные модули

26 мая 2026, 13:03, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило об обнаружении очередного "бесплатного VPN", за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО, пишет ТАСС.

После установки, как пояснили в ведомстве, такое приложение может получать доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также без ведома пользователя загружать на устройство другие вредоносные модули.

«Напоминаем: "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения», — добавили в киберполиции.

В МВД рекомендуют скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, хотя и это не дает стопроцентной гарантии безопасности.