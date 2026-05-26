В МВД предупредили о новом интернет-вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN
После установки приложение получает доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также может загружать другие вредоносные модули
26 мая 2026, 13:03, ИА Амител
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило об обнаружении очередного "бесплатного VPN", за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО, пишет ТАСС.
После установки, как пояснили в ведомстве, такое приложение может получать доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также без ведома пользователя загружать на устройство другие вредоносные модули.
«Напоминаем: "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения», — добавили в киберполиции.
В МВД рекомендуют скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, хотя и это не дает стопроцентной гарантии безопасности.
13:12:57 26-05-2026
дада
все так и поверили
13:15:58 26-05-2026
Ок
13:25:03 26-05-2026
Ну и как его зовут этот VPN-сервис, почему на говорят, смысл этого предупреждения?
13:29:33 26-05-2026
инет по талонам за хорошее поведение
13:45:08 26-05-2026
Напоминаем: "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников------ ну так не надо вобще ничего устанавливать из сторонних источников) только из проверенных временем!
13:51:28 26-05-2026
Ну так же как и max
14:04:53 26-05-2026
Чтобы как можно меньше граждан пострадало название называть не стали
00:50:27 27-05-2026
Реклама "проверенных" трех букв. Вот и название скрыли, чтоб бесплатными не пользовались. Хоть бы написали название платного, который "проверенный"