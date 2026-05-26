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В МВД предупредили о новом интернет-вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN

После установки приложение получает доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также может загружать другие вредоносные модули

26 мая 2026, 13:03, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило об обнаружении очередного "бесплатного VPN", за которым скрывается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяется банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО, пишет ТАСС.

После установки, как пояснили в ведомстве, такое приложение может получать доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также без ведома пользователя загружать на устройство другие вредоносные модули.

«Напоминаем: "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения», — добавили в киберполиции.

В МВД рекомендуют скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, хотя и это не дает стопроцентной гарантии безопасности.

       

Комментарии 8

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Гость

13:12:57 26-05-2026

дада
все так и поверили

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Гость

13:15:58 26-05-2026

Ок

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Гость

13:25:03 26-05-2026

Ну и как его зовут этот VPN-сервис, почему на говорят, смысл этого предупреждения?

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Гость

13:29:33 26-05-2026

инет по талонам за хорошее поведение

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Гость

13:45:08 26-05-2026

Напоминаем: "бесплатные" VPN-сервисы из сторонних источников------ ну так не надо вобще ничего устанавливать из сторонних источников) только из проверенных временем!

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Гость

13:51:28 26-05-2026

Ну так же как и max

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Гость

14:04:53 26-05-2026

Чтобы как можно меньше граждан пострадало название называть не стали

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Гость

00:50:27 27-05-2026

Реклама "проверенных" трех букв. Вот и название скрыли, чтоб бесплатными не пользовались. Хоть бы написали название платного, который "проверенный"

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