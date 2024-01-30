Опоры у леса на опушке. Как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте
Объект, как обещают, будет сдан к концу 2024 года
30 января 2024, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжается строительство многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Ранее здесь установили пять опор, которые располагаются непосредственно на Змеиногорском тракте, еще две построили на шоссе Ленточный Бор. Сейчас идет монтаж металлических конструкций, который должен завершиться весной. После чего начнется обустройство поворотных съездов. Параллельно с "верхом" на развязке идет строительство масштабного подземного тоннеля длиной 460 метров. Как он выглядит – вы можете посмотреть здесь.
Напомним, что после окончания всех работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут дальше по Змеиногорскому тракту.
Как выглядит большая стройка сейчас – в нашей фотоленте.
08:45:02 30-01-2024
а толку? ну будет в 5 раз больше съезд на змениногорский, а он и так утром в час пик стоит. Спасибо кривым светофорам. - встанет вообще колом. разъезд работать не будет. все будет стоять. Змеиногорский надо расширять, хотя бы перед двумя крупными поворотами, из за которых левый ряд встает, и праыый тоже колбасит из за рвущихся с левого ряда переброситься в правый..... сделайте хотя бы расширение на этих участках, чтобы поворачивающие не мешали движущимся прямо!
09:04:57 30-01-2024
молодцы парни. успехов вам . прокатимся по новой развязке.
09:34:55 30-01-2024
Надо расширять и Змейногорский на пару километров и дорогу в сторону Южного!
09:35:57 30-01-2024
Была когда-то дача рядом с Сибирской долиной. Раньше, лет 15 назад добраться до дачи хватало 25-30 минут. С увеличением транспортного потока стали добираться 1.5-2 часа. Или надо очень рано утром ехать, либо уже поздно вечером. Светофоров очень много стало. Может надземные и подземные переходы где-то бы решили ситуацию с излишним количеством светофоров? Будем красиво стоять в пробке на развязке. Пускай строят
09:45:29 30-01-2024
Гость (09:35:57 30-01-2024) С увеличением транспортного потока стали добираться 1.5-2 часа. брехня. летом в выходные еду с сулимы во флору. минут 30-40. в обед еду с сада в центр. 30 минут максимум.
10:11:40 30-01-2024
Че тут за сказочники-горемыки собрались? Два часа можно ехать только с Речного по Строителей и до Леруа в самые пробки в 10 баллов. На дачу они 2 часа в Барнауле ездят))) И эта развязка осень нужна, там сейчас смешное бАнальное колечко, как на каких-то задворках, а это въезд в город, там нужна хорошая развязка - отличная идея и молодцы, что делают
10:23:12 30-01-2024
Гость (10:11:40 30-01-2024) Че тут за сказочники-горемыки собрались? Два часа можно ехат... Сам себе противоречишь. Развязка не здесь нужна, а на Красноармейский-Строителей
16:01:20 30-01-2024
Гость (10:23:12 30-01-2024) Сам себе противоречишь. Развязка не здесь нужна, а на Красно... Да, вы правы! Там развязка с выходом на Юрина необходима, а подземная/наземная, это уже в ходе проекта решать. Да и достроить с Власихинской и до Молодежной.
11:25:46 30-01-2024
увеличить развязки-это хорошо. но пропускная способность улиц останется прежней . развязку проехал и встал. комплексное надо решение вопроса. комплексное...
12:04:34 30-01-2024
Получится как с мостом на Новом рынке, на мосту пробок нет, зато Матросова и Северо-западная стоят и утром и вечером.
22:44:18 31-01-2024
Сомневался в успехе, но кредитные деньги всегда в срок и Подрядчик удачный, работает быстро профессионально. Проблема бюджетных строек - отсутствие денег.
15:21:12 04-02-2024
Сколько ботов понабежало.