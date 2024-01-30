Объект, как обещают, будет сдан к концу 2024 года

30 января 2024, 07:00, ИА Амител

Строительство развязки в январе 2024 года / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается строительство многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Ранее здесь установили пять опор, которые располагаются непосредственно на Змеиногорском тракте, еще две построили на шоссе Ленточный Бор. Сейчас идет монтаж металлических конструкций, который должен завершиться весной. После чего начнется обустройство поворотных съездов. Параллельно с "верхом" на развязке идет строительство масштабного подземного тоннеля длиной 460 метров. Как он выглядит – вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что после окончания всех работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого принято решение разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут дальше по Змеиногорскому тракту.

Как выглядит большая стройка сейчас – в нашей фотоленте.