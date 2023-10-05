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Опубликованы предсказания Ванги на 2024 год

Она говорила о военном конфликте, катаклизме и объединении "трех гигантов"

05 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Известная предсказательница Ванга, умершая в 1996 году, до сих пор становится предметом для обсуждений. Накануне болгарское издание "Стандарт" опубликовало ее предсказания на 2024 год.

Сообщается, что Ванга говорила о серьезном вооруженном конфликте, результаты которого станут важными для мировой истории. Ей приписывают словам о том, что из-за этой войны может уменьшиться население Земли.

Также Ванга предупреждала о самом сильном в истории землетрясении в районе Тихого океана, из-за которого будет много жертв.

Кроме того, предсказывала возможное объединение "трех гигантов" в 2024 году, под которыми подразумевают Россию, Китай и Индию. 

Еще одно предсказание о "красных деньгах" пока не истолковано.

Комментарии 4

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Гость

22:29:05 05-10-2023

И придет великий Владимир! И спасет всех!

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Гость

05:59:08 06-10-2023

А где посмотреть предсказания на 2025/26 года и т.д?

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Гость

13:07:48 06-10-2023

Гость (05:59:08 06-10-2023) А где посмотреть предсказания на 2025/26 года и т.д?... А предсказания на 24-ом заканчиваются)))))))))))))

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Степан

13:25:17 06-10-2023

Красные деньги - это юани. Стоюаневая бумажка (она основная при расчетах) красная. )))

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