Опубликованы предсказания Ванги на 2024 год
Она говорила о военном конфликте, катаклизме и объединении "трех гигантов"
05 октября 2023, 18:45, ИА Амител
Известная предсказательница Ванга, умершая в 1996 году, до сих пор становится предметом для обсуждений. Накануне болгарское издание "Стандарт" опубликовало ее предсказания на 2024 год.
Сообщается, что Ванга говорила о серьезном вооруженном конфликте, результаты которого станут важными для мировой истории. Ей приписывают словам о том, что из-за этой войны может уменьшиться население Земли.
Также Ванга предупреждала о самом сильном в истории землетрясении в районе Тихого океана, из-за которого будет много жертв.
Кроме того, предсказывала возможное объединение "трех гигантов" в 2024 году, под которыми подразумевают Россию, Китай и Индию.
Еще одно предсказание о "красных деньгах" пока не истолковано.
22:29:05 05-10-2023
И придет великий Владимир! И спасет всех!
05:59:08 06-10-2023
А где посмотреть предсказания на 2025/26 года и т.д?
13:07:48 06-10-2023
Гость (05:59:08 06-10-2023) А где посмотреть предсказания на 2025/26 года и т.д?... А предсказания на 24-ом заканчиваются)))))))))))))
13:25:17 06-10-2023
Красные деньги - это юани. Стоюаневая бумажка (она основная при расчетах) красная. )))