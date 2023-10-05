Она говорила о военном конфликте, катаклизме и объединении "трех гигантов"

05 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известная предсказательница Ванга, умершая в 1996 году, до сих пор становится предметом для обсуждений. Накануне болгарское издание "Стандарт" опубликовало ее предсказания на 2024 год.

Сообщается, что Ванга говорила о серьезном вооруженном конфликте, результаты которого станут важными для мировой истории. Ей приписывают словам о том, что из-за этой войны может уменьшиться население Земли.

Также Ванга предупреждала о самом сильном в истории землетрясении в районе Тихого океана, из-за которого будет много жертв.

Кроме того, предсказывала возможное объединение "трех гигантов" в 2024 году, под которыми подразумевают Россию, Китай и Индию.

Еще одно предсказание о "красных деньгах" пока не истолковано.