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Орнитолог рассказал, почему в алтайских городах стало много коршунов

Кстати, уже в августе-сентябре эти хищные птицы улетят на зимовку в Индию

02 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Жители Барнаула и Новоалтайска прямо во дворах, над домами видят большое количество коршунов. Кто-то просто наблюдает за хищными птицами, кто-то даже приучает их и подкармливает мясом. Птиц можно заметить и вдоль трассы, рассказывают наши читатели.

Amic.ru спросил у орнитолога Алексея Эбеля, с чем связана активность коршунов и стало ли их больше. Как пояснил эксперт, больше не стало, все дело в режиме активности.

«После создания пары самка садится на гнездо, самец изредка ее подменяет, чтобы она могла кормиться. Пока самка насиживает, самец, если не кормится, то сидит неподалеку от гнезда. После вылупления птенцов самцу приходится больше времени тратить на поиск корма, а после подрастания птенцов к нему присоединяется и самка, птицам приходится почти все время искать корм, поэтому их чаще видят. То есть птиц не стало больше, у них лишь изменился режим активности».

Уже в августе-сентябре коршуны улетят на зимовку в Индию.

Барнаул Мнения экспертов Птицы
       

Комментарии 23

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Гость

08:20:55 02-07-2026

спасибо - понятно)

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Гость

08:21:04 02-07-2026

Последние годы заметно меньше стало над городом коршунов.

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Гость

09:50:41 02-07-2026

Гость (08:21:04 02-07-2026) Последние годы заметно меньше стало над городом коршунов.... Лучше бы стало меньше голубей

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Гость

09:59:09 02-07-2026

Гость (09:50:41 02-07-2026) Лучше бы стало меньше голубей... Для этого надо, чтоьв стало больше ворон и ястребов

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Гость

16:27:25 02-07-2026

Гость (09:59:09 02-07-2026) Для этого надо, чтоьв стало больше ворон и ястребов... Слава богу пустельга вернулась в Барнаул. Не было ее десятки лет. А сейчас почти каждый день наблюдаем с радостью как она контролирует популяцию голубей.

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Гость

10:01:40 02-07-2026

Гость (08:21:04 02-07-2026) Последние годы заметно меньше стало над городом коршунов....
Ну не знаю, по-моему как обычно. Вот воробьев стало на порядок меньше за несколько десятилетий

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Гость

09:34:37 02-07-2026

Может они хоть популяцию голубей прорежут. Голубей, конечно, жалко, но они уже достали, как и их кормильцы.

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Гость

10:03:21 02-07-2026

Гость (09:34:37 02-07-2026) Может они хоть популяцию голубей прорежут. Голубей, конечно,...
Коршуны преимущественно падальщики

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Гость

10:31:20 02-07-2026

Гость (10:03:21 02-07-2026) Коршуны преимущественно падальщики... коршун хищник он ловит мышей, ужей, ежей, рыбу ну и конечно от сбитого на трассе животного не откажется, а так это очень полезная птица в особенности по уничтожению мышей.

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Гость

10:50:17 02-07-2026

Гость (10:31:20 02-07-2026) коршун хищник он ловит мышей, ужей, ежей, рыбу ну и конечно ...
в деревне они еще цыплят таскают

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Гость

11:49:31 02-07-2026

Гость (10:50:17 02-07-2026) в деревне они еще цыплят таскают... в городе таскают маленьких собачек.кошек.. белок в парках

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Гость

22:54:22 02-07-2026

Гость (11:49:31 02-07-2026) в городе таскают маленьких собачек.кошек.. белок в парках...
Да чтоб они всех этих мелких брехливых пустолаек утащили!

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Гость

10:35:17 02-07-2026

Гость (10:03:21 02-07-2026) Коршуны преимущественно падальщики... Ну может хоть напугают? :)

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Гость

10:09:12 02-07-2026

Гость (09:34:37 02-07-2026) Может они хоть популяцию голубей прорежут. Голубей, конечно,... ни разу не видела что бы на них охотились, иногда сбитых плиц забирают с дорог

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Гость

09:50:24 02-07-2026

"в августе-сентябре эти хищные птицы улетят на зимовку в Индию" - ну и пусть валят вафелькой вперёд. Не нужны они нам тут.

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Мусик

10:16:39 02-07-2026

падали и жрачного мусора стало больше - реформа по бытьвым отходам в действии.
а вообще стервы они всегда по мусоркам шкерились.

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Гость

13:13:46 02-07-2026

Мусик (10:16:39 02-07-2026) падали и жрачного мусора стало больше - реформа по бытьвым о... это вороны
которые достали больше чем голуби
эти вообще никуда не улетают

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Гость

14:05:47 02-07-2026

Гость (13:13:46 02-07-2026) это вороны которые достали больше чем голубиэти вооб...
ошибаетесь, вороны тоже мингрируют, те, которые с севера - прилетают к нам, а наши - дальше на юга. поэтому создается впечатление, что они не улетают. не улетать могут старые особи, их оставляют приглядывать за гнездами и собирать аренду с поналетевших (про плату конечно шутка, остальное нет) почитайте, это очень интересно

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Гость

10:51:17 02-07-2026

для меня коршуны и их протяжный свист - символ лета, мне нравится

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Руслан

12:37:24 02-07-2026

Ответ конечно исчерпывающий... "Просто изменился режим активности". А почему больше то стало, причём в десятки раз? На вопрос ответьте.

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Гость

14:58:00 02-07-2026

Руслан (12:37:24 02-07-2026) Ответ конечно исчерпывающий... "Просто изменился режим актив...
Потому что не стало их больше " в десятки раз". А сейчас самки перестали высиживать яйца, вот и кажется, что их стало больше, чем весной

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Влад

19:53:10 02-07-2026

Гость (09:59:09 02-07-2026) Для этого надо, чтоьв стало больше ворон и ястребов... Черный коршун всеядный хищник и в городе голуби важная часть их рациона !

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Гость

20:16:02 02-07-2026

Прошлым летом коршун взлетал из-за деревьев прямо перед окном. Прижимал к брюшку какую-то большую темную птицу. То ли голубя, то ли ворону. Не удалось разглядеть, всё очень быстро.

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