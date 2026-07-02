Орнитолог рассказал, почему в алтайских городах стало много коршунов

Кстати, уже в августе-сентябре эти хищные птицы улетят на зимовку в Индию

02 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Жители Барнаула и Новоалтайска прямо во дворах, над домами видят большое количество коршунов. Кто-то просто наблюдает за хищными птицами, кто-то даже приучает их и подкармливает мясом. Птиц можно заметить и вдоль трассы, рассказывают наши читатели.

Amic.ru спросил у орнитолога Алексея Эбеля, с чем связана активность коршунов и стало ли их больше. Как пояснил эксперт, больше не стало, все дело в режиме активности.

«После создания пары самка садится на гнездо, самец изредка ее подменяет, чтобы она могла кормиться. Пока самка насиживает, самец, если не кормится, то сидит неподалеку от гнезда. После вылупления птенцов самцу приходится больше времени тратить на поиск корма, а после подрастания птенцов к нему присоединяется и самка, птицам приходится почти все время искать корм, поэтому их чаще видят. То есть птиц не стало больше, у них лишь изменился режим активности».

Уже в августе-сентябре коршуны улетят на зимовку в Индию.