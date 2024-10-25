Осенняя тоска. Барнаул во власти дождей и ветра
Серые будни столицы края
25 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru
Барнаул погрузился в осеннюю хандру. Несмотря на плюсовую температуру, город окутал серый, дождливый туман. Капли дождя беспрестанно барабанят по крышам, а промозглый ветер пронизывает до костей. Синоптики обещают, что такая погода продержится еще несколько дней.
Осенний тоскливый Барнаул в нашей фотоленте.
16:37:09 25-10-2024
осенняя тоска очей очарование
приятна мне твоя печальная краса
люблю я пышное природы увядание
в багрец и золото одетые леса
20:59:44 25-10-2024
прекоасная свежая осенняя погода, тепло. Вы свои настроения не транслируйте на всех горожан то!
21:18:33 25-10-2024
Зато летом #(возмущались), дескать ЖАРКО! Получите прохладу повышенной влажности. Наслаждайтесь!