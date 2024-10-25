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Осенняя тоска. Барнаул во власти дождей и ветра

Серые будни столицы края

25 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул погрузился в осеннюю хандру. Несмотря на плюсовую температуру, город окутал серый, дождливый туман. Капли дождя беспрестанно барабанят по крышам, а промозглый ветер пронизывает до костей. Синоптики обещают, что такая погода продержится еще несколько дней.

Осенний тоскливый Барнаул в нашей фотоленте.

Город в ледяной глазури / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стеклянный город. Как Барнаул после ледяного дождя покрылся глазурью

Даже спустя несколько дней столица края остается в плену льда
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Барнаул Погода фоторепортажи

Комментарии 3

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Гость

16:37:09 25-10-2024

осенняя тоска очей очарование
приятна мне твоя печальная краса
люблю я пышное природы увядание
в багрец и золото одетые леса

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Гость

20:59:44 25-10-2024

прекоасная свежая осенняя погода, тепло. Вы свои настроения не транслируйте на всех горожан то!

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Гога

21:18:33 25-10-2024

Зато летом #(возмущались), дескать ЖАРКО! Получите прохладу повышенной влажности. Наслаждайтесь!

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