Осенняя тоска. Барнаул во власти дождей и ветра

Серые будни столицы края

25 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул погрузился в осеннюю хандру. Несмотря на плюсовую температуру, город окутал серый, дождливый туман. Капли дождя беспрестанно барабанят по крышам, а промозглый ветер пронизывает до костей. Синоптики обещают, что такая погода продержится еще несколько дней.

Осенний тоскливый Барнаул в нашей фотоленте.