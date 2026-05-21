Ошибки прошлого. Компания из Барнаула должна вернуть в краевой бюджет 220 млн рублей
К гигантским потерям организацию "Земпроект" привели огрехи в работе, допущенные более десяти лет назад
21 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В бюджет Алтайского края должны вернуться более 220 миллионов рублей. Соответствующий вердикт по итогам процесса, продлившегося больше года, вынес Арбитражный суд региона. Выплатить огромную сумму предстоит компании "Земпроект", некогда допустившей серьезные ошибки при разработке генплана села Ребриха.
Назад в 2009-й
В суд с иском обратилась краевая прокуратура. При этом сделали это правоохранители, как сказано в материалах дела, в интересах региона и его исполнительных органов — краевого правительства и Минфина. Изначально прокуратура потребовала от компании "Земпроект" 391,9 млн рублей.
Астрономическая сумма представляла собой убытки, которые понес региональный бюджет из-за некачественно выполненной "Земпроектом" работы. Компания должна была разработать генплан Ребрихи по контракту с администрацией Ребрихинского сельсовета. Причем заключили его еще в 2009 году, а полностью завершили работу в 2014-м.
В 2017-м краевые власти заключили договор с организацией "БИМ Инжиниринг", которая разработала проект строительства в Ребрихе новой поликлиники при ЦРБ на 210 мест. Уже в 2020 году местные власти выдали разрешение на строительство объекта, а краевые нашли подрядчика. И в этот момент строители столкнулись с земельным "сюрпризом".
"Неожиданный" лес
Как оказалось, участок под строительство каким-то образом пересекался с землями лесного фонда. При этом разрешения на вырубку произрастающих там сосен у подрядчика не было. Начались судебные разбирательства, итогом которых стало признание генплана Ребрихи частично недействующим. Для того чтобы все же построить больницу, потребовалась целая серия дополнительных операций с земельными участками, а сам проект будущей поликлиники серьезно отредактировали.
«Единому заказчику 19.10.2022 выдано новое медицинское задание, которым изменена конфигурация объекта с п-образного четырехэтажное здания с подвалом на четырехэтажное прямоугольное здание с цокольным этажом», — сказано в материалах дела.
Все эти перипетии потребовали привлечения дополнительных средств из краевого бюджета для строительства поликлиники. Эти затраты прокуратура и расценила как убытки, понесенные регионом по вине "Земпроекта".
«Алтайскому краю причинен ущерб в размере дополнительных затрат на финансирование строительства здания КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная больница", затрат на корректировку проектно-сметной документации и экспертное сопровождение», — гласит позиция правоохранителей.
В "Земпроекте" возражали: на момент разработки генплана "лесные" земли не входили в состав Ребрихи, а все ответственные лица документ согласовали. Кроме того, генплан можно было исправить во внесудебном порядке. Суд, однако, с этим не согласился.
«В период с 2006 по 2015 год границы лесничества не изменялись, что подтверждается представленными копиями материалов лесоустройства 2006 и 2015 годов», — сказано в решении суда.
Все остальные аргументы ответчика также не нашли у суда поддержки. Как результат, компании — если она не сумеет оспорить вердикт — все же придется выплатить крупную сумму в краевой бюджет. Но не в полном объеме: размер убытков в итоге пересчитали, и он сократился до уже упомянутых 220 млн рублей.
Напомним, поликлинику при ЦРБ в Ребрихе открыли осенью 2025 года. На строительство и закупку современного оборудования ушло более 760 млн рублей. Поликлиника рассчитана на 210 посещений в смену: 60 — для детей и 150 — для взрослых.
09:37:54 21-05-2026
У лесников до 2013 года не был поставлен на кадастровый учет лесной фонд, они своими "толмутами" пользовались. Если ген планисты вызывали лесников и получили от них Акты о том, что спорный участок не лесной фонд, то какие могут быть вопросы? Впринципе можно подавать апелляцию и идти в вышестоящий суд отстаивать свои права, вплоть до верховного. У нас вообще много спорных вопросов по земле, когда пьяный кадастровый инженер как попало землю межует и ставит это на кадастровый учет. Сплошь и рядом такое в Алтайском крае.
12:54:59 21-05-2026
Можно было сколько угодно говорить про «не стояло на кадастре» и про старые лесные талмуды, но именно для этого и существует нормальная предпроектная экспертиза. Если работаешь с генпланом — обязан досконально поднимать архивы, лесоустроительные материалы, схемы, планшеты и все спорные документы, а не надеяться на устные слова и обычные акты согласования.
Тем более в Алтайском крае земельные споры — это уже отдельный вид спорта. Тут давно известно, что по бумагам одно, по кадастру второе, а в старых лесных материалах вообще третье. Значит, нужно было перестраховываться максимально: получать письменные подтверждения от лесников, делать официальные запросы, фиксировать позиции ведомств, а в идеале ещё и нотариально заверять часть документов и переписки.
Сейчас суды часто смотрят не на «акты для галочки», а на первоисточники — те самые старые лесоустроительные материалы и архивные данные. Поэтому, как ни грубо звучит, но «Земпроект» сам себя загнал в эту ситуацию. Если берёшься за такие проекты, особенно социальные объекты и генпланы, то отвечать потом приходится по полной.
14:15:33 21-05-2026
Комиссарова (12:54:59 21-05-2026) Можно было сколько угодно говорить про «не стояло на кадастр...
Согласно действующему правовому регулированию в сфере лесного хозяйства РФ при обследовании лесного участка совместно с представителем лесничества составляются акты натурного и технического обследования лесного участка.
Акт натурного технического обследования участка лесного фонда - официальный документ, подтверждающий фактическое состояние и границы лесного участка, а также уточняющий материал лесоустройства (данные по породному составу, возрасту, площади с указанием точек и их географических координат). Непосредственно форма и порядок подготовки Акта натурного технического обследования лесного фонда прописано в Приказе Минприроды РФ №701 от 24.11.2004 г. Документ составляется в 3х экземплярах, один лесничеству, один местной минприроде и один заявителю.
Есть Лесной кодекс ФЗ, его и нужно придерживаться, это мое мнение.
А вы каким законом пользуетесь, каким-то своим?
19:46:23 21-05-2026
Гость (14:15:33 21-05-2026) Согласно действующему правовому регулированию в сфере ле... Я не спорю, что акты натурного и технического обследования предусмотрены лесным законодательством. Но проблема в том, что суд в подобных спорах оценивает не только сам факт наличия акта, а всю совокупность доказательств и качество проведённой проверки.
Если существовали старые лесоустроительные материалы, архивные планшеты, сведения о принадлежности территории к лесфонду, то проектировщик обязан был учитывать и эти данные тоже. Тем более речь шла не о сарае, а о генплане населённого пункта и дальнейшем строительстве социального объекта.
Сам по себе акт не даёт абсолютного иммунитета от ответственности, особенно если позже выясняется противоречие с материалами лесоустройства или государственными сведениями. Именно поэтому суд и встал на сторону бюджета.
Тут вопрос скорее не в том, каким законом пользоваться, а в глубине проверки и уровне перестраховки. В таких проектах нужно было делать максимальную юридическую и кадастровую экспертизу, запрашивать письменные позиции всех ведомств и фиксировать спорные моменты так, чтобы спустя 10–15 лет это выдержало любой судебный спор.
15:39:19 21-05-2026
кто нибудь подайте в суд на акведук, около южного который развязку построили. До акведука небыло таких пробовк как сейчас, с южного ни выехать ни заехать в час пик. А ведь обещали, что развязка решит проблему, теперь свободно стало только на въезд со стороны рубцовска.
16:39:03 21-05-2026
Гость (15:39:19 21-05-2026) кто нибудь подайте в суд на акведук, около южного который ра... Акведу́к (от лат. aqua — вода и duco — веду) — водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из источников, расположенных выше них.
Пожалуйста к нам, на Луговую. Не откладывайте!