К гигантским потерям организацию "Земпроект" привели огрехи в работе, допущенные более десяти лет назад

21 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В бюджет Алтайского края должны вернуться более 220 миллионов рублей. Соответствующий вердикт по итогам процесса, продлившегося больше года, вынес Арбитражный суд региона. Выплатить огромную сумму предстоит компании "Земпроект", некогда допустившей серьезные ошибки при разработке генплана села Ребриха.

Назад в 2009-й

В суд с иском обратилась краевая прокуратура. При этом сделали это правоохранители, как сказано в материалах дела, в интересах региона и его исполнительных органов — краевого правительства и Минфина. Изначально прокуратура потребовала от компании "Земпроект" 391,9 млн рублей.

Астрономическая сумма представляла собой убытки, которые понес региональный бюджет из-за некачественно выполненной "Земпроектом" работы. Компания должна была разработать генплан Ребрихи по контракту с администрацией Ребрихинского сельсовета. Причем заключили его еще в 2009 году, а полностью завершили работу в 2014-м.

В 2017-м краевые власти заключили договор с организацией "БИМ Инжиниринг", которая разработала проект строительства в Ребрихе новой поликлиники при ЦРБ на 210 мест. Уже в 2020 году местные власти выдали разрешение на строительство объекта, а краевые нашли подрядчика. И в этот момент строители столкнулись с земельным "сюрпризом".

"Неожиданный" лес

Как оказалось, участок под строительство каким-то образом пересекался с землями лесного фонда. При этом разрешения на вырубку произрастающих там сосен у подрядчика не было. Начались судебные разбирательства, итогом которых стало признание генплана Ребрихи частично недействующим. Для того чтобы все же построить больницу, потребовалась целая серия дополнительных операций с земельными участками, а сам проект будущей поликлиники серьезно отредактировали.

«Единому заказчику 19.10.2022 выдано новое медицинское задание, которым изменена конфигурация объекта с п-образного четырехэтажное здания с подвалом на четырехэтажное прямоугольное здание с цокольным этажом», — сказано в материалах дела.

Все эти перипетии потребовали привлечения дополнительных средств из краевого бюджета для строительства поликлиники. Эти затраты прокуратура и расценила как убытки, понесенные регионом по вине "Земпроекта".

«Алтайскому краю причинен ущерб в размере дополнительных затрат на финансирование строительства здания КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная больница", затрат на корректировку проектно-сметной документации и экспертное сопровождение», — гласит позиция правоохранителей.

В "Земпроекте" возражали: на момент разработки генплана "лесные" земли не входили в состав Ребрихи, а все ответственные лица документ согласовали. Кроме того, генплан можно было исправить во внесудебном порядке. Суд, однако, с этим не согласился.

«В период с 2006 по 2015 год границы лесничества не изменялись, что подтверждается представленными копиями материалов лесоустройства 2006 и 2015 годов», — сказано в решении суда.

Все остальные аргументы ответчика также не нашли у суда поддержки. Как результат, компании — если она не сумеет оспорить вердикт — все же придется выплатить крупную сумму в краевой бюджет. Но не в полном объеме: размер убытков в итоге пересчитали, и он сократился до уже упомянутых 220 млн рублей.

Напомним, поликлинику при ЦРБ в Ребрихе открыли осенью 2025 года. На строительство и закупку современного оборудования ушло более 760 млн рублей. Поликлиника рассчитана на 210 посещений в смену: 60 — для детей и 150 — для взрослых.