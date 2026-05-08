Приложившая руку к стройке компания "Комо" потерпела судебное поражение

08 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Недострой в парке Смертина / Фото: 2ГИС

Барнаульская компания "Комо" не смогла воссоединиться с некогда принадлежавшим ей недостроенным спорткомплексом в парке спорта Алексея Смертина. Арбитражный суд не поддержал ее в связанном с этой постройкой земельном споре с мэрией Барнаула. Информация об этом размещена в картотеке суда.

"Комо" в судебном иске потребовала: власти должны заключить с ней договор аренды земли под спорткомплексом. Без проведения торгов. Привело к этому то, что мэрия отказала компании в 2025 году.

Недостроенный спорткомплекс расположился в парке Смертина по адресу Ленинградская, 7а. Возводить его начали еще в 2016 году по заказу фонда Алексея Смертина "Юные дарования". Здание должно было стать "развлекательным комплексом с открытыми бассейнами".

Для завершения строительства в 2017 году участок под объектом передали фонду и компании "Стройпрактик" в аренду на три года. А к "Комо", также для завершения строительства, он перешел уже в 2019 году. "Комо" объект тоже не достроила. В 2021 году его по решению суда изъяли и выставили на торги, а большой участок, где он находился, разбили на несколько участков поменьше. На одним из них и находится недостроенный спорткомплекс, получивший адрес Ленинградская, 7а вместо былого Ленинградская, 7.

Судя по решению суда, степень готовности объекта за время пребывания в руках "Комо" не изменилась: он пришел к компании и ушел от нее завершенным на 65%.Суд, как уже было сказано, поддержал городские власти. Из-за того, что участок уже сдавали в аренду для завершения строительства, повторно это сделать уже нельзя. Даже несмотря на то, что формально он был образован лишь недавно. Да и судьба спорткомплекса уже решена – его выставили на торги.

Другие доводы строительной компании суд также не устроили. Например, никак не помог "Комо" и тот факт, что спорткомплексу так и не нашли новых хозяев.

Дальнейшее будущее недостроя выглядит туманным. Его достаточно регулярно выставляют на торги, однако пока что желающих приобрести объект и попытаться его закончить (или распорядиться с ним иным образом) так и не нашлось.Напомним, в декабре 2025 года в Барнауле завершили строительство 19-этажного ЖК "Полярная звезда" на улице Папанинцев, 143/145. Строительство заняло около шести лет: с 2019 года. Занималась возведением ЖК компания бизнесмена Евгения Клейнатовского "ПР-Холдинг", отметившаяся и в других затянувшихся стройках краевой столицы.