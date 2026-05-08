Процесс в арбитражном суде оказался не менее запутанным, чем уголовное дело против бывшего вице-мэра

08 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Часть недвижимости (или, вернее,"недвижимости") на участке из уголовного дела бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева изымут у собственника – строительной компании "ВиКС". Такое решение принял арбитражный суд Алтайского края по итогам процесса, начавшегося еще в 2024 году. Впрочем, у "ВиКС" остается возможность оспорить этот вердикт.

Склады раздора

С иском выступило Управление имущественных отношений Алтайского края. Оно потребовало "признать отсутствующим" право собственности "ВиКС" на здания склада и четыре открытых складских площадки. Первоначально власти добивались также расторжения договора аренды земельного участка по адресу Власихинская, 137. Однако в финальном варианте исковых требований осталось лишь изъятие здания и площадок.

Власти выступили с иском из-за того, что "ВиКС", с их точки зрения получило землю на Власихинской незаконно: с помощью механизма "скрытой субаренды". Кроме того, открытые площадки были выполнены с нарушениями проектной документации. И даже не были недвижимостью и неотъемлемой частью складского здания, из-за чего их регистрация в таком статусе сама по себе нарушает закон.

Процесс, как уже было сказано, продлился порядка двух лет. По делу прошло две экспертизы. Чтобы установить истину, суд даже привлек к процессу сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело Шеломенцева, и супругу другого фигуранта дела – бывшего зампреда "дорожного" комитета мэрии Сергея Щукина – Веру Щукину.

Именно Щукина и была первым арендатором участка. Уже от нее с помощью "скрытой субаренды" земля и перешла к "ВиКС". Что в ходе процесса в арбитражном суде подтвердили правоохранители.

"В рамках уголовного дела было установлено , что в период времени с 2021 года по 2024 год, вышеуказанный земельный участок Щукина В.П. в связи с финансовыми затруднениями фактически предоставила в субаренду [директору "ВиКС"]", – сообщил суду участвовавший в процессе следователь.

Незаконно, но не все

Две назначенные по делу экспертизы должны были установить, являются ли открытые площадки недвижимостью, и насколько сильно они связаны с основным складским зданием. Однако обе экспертные организации пришли к полностью противоположным выводам относительно статуса площадок. Суд признал более достоверной и качественной вторую экспертизу и ее вывод: площадки – не недвижимость, и "неразделимой" связи со складом не имеют.

При этом финал процесса нельзя назвать полностью плачевным для "ВиКС". Склад, в отличие от площадок – недвижимостью был и остался. И отнимать его у "ВиКС" суд оснований не нашел, так как к концу строительства компания легально получила собственное разрешение на строительство и ввела его в эксплуатацию.

А также выкупила его у Щукиной – что фактически означает "у самой себя".

"[Директор "ВиКС" оплачивал от имени Щукиной. В.П. ежегодную арендную плату, осуществил подготовку проектной документации на строительство объекта на Земельном участке, а также за счет собственных средств осуществлял строительные работы"], – сказано в решении арбитражного суда.

Как результат, изъяли у "ВиКС" только четыре бетонные площадки.

Напомним, спорный участок на Власихинской, 137 в деле Антона Шеломенцева отметился следующим образом: именно там Шеломенцев и Сергей Щукин, согласно данным уголовного дела, намеревались построить собственные склады. Проект строительства разработала томская компания "ЗапСибМост", причем в качестве взятки (однако проект склада, появившегося на участке, уже для "ВиКС" разработала иная организация). Вторым компонентом "подарка" барнаульскому чиновнику были 250 тысяч рублей. Директора компании Дениса Илюшина за дачу взятки приговорили к семи годам условного лишения свободы и штрафу в 5 млн рублей.Вторым эпизодом уголовного дела Шеломенцева стало получение взятки от перевозчика Олега Бесчастного на сумму 2 млн рублей за помощь в получении нужных маршрутов общественного транспорта. На эти деньги Шеломенцев, как установило следствие, купил автомобиль Subaru Outback. Остаток суммы получил за посредничество Сергей Щукин.

Итогом всего это стали следующие приговоры: 8,5 лет строгого режима Шеломенцеву, и три года Щукина. Олег Бесчастный принял участие в специальной военной операции.