Диагностика и помощь. В Ребрихе открыли новую современную поликлинику для детей и взрослых

600 млн рублей направили на строительство, а еще более 160 млн — на закупку оборудования

08 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Открытие поликлиники в Ребрихе / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

В Ребрихинском районе 4 сентября официально начала свою работу новая современная поликлиника при местной ЦРБ. Здание, которое возводили несколько лет по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", торжественно открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что такой объект не только повысил качество оказания помощи в районе, но и косвенно улучшил всю местную инфраструктуру.

О том, как будет работать новая поликлиника и какую помощь здесь теперь смогут оказывать, – в материале amic.ru.

Совместными усилиями

Глава региона подчеркнул, что объект был достаточно сложным, но завершить строительство удалось благодаря слаженным действиям на всех уровнях.

«Чтобы реализовать этот проект, пришлось приложить большое количество усилий и строителям, и медикам, и органам власти как на муниципальном, так и на краевом уровне. В итоге получилось современное медицинское учреждение, а объем возможностей для исследований и обследований значительно расширился», – написал Виктор Томенко в своем Telegram-канале.Он сообщил, что на строительство в рамках нацпроекта направили более 600 млн рублей. Чуть больше половины из них – федеральные средства, а все остальное – краевые. А вот закупку оборудования для нового медицинского объекта провели целиком за счет регионального бюджета – на это направили более 160 млн рублей.

По словам губернатора, такие масштабные стройки в районах решают сразу несколько задач. Так, ради введения поликлиники в эксплуатацию в Ребрихе еще и значительно модернизировали инфраструктуру.

«Параллельно с подготовкой к запуску новой поликлиники мы решали в Ребрихе многие сопутствующие вопросы. В том числе капитально отремонтировали котельную, частично обновляем систему водоснабжения. Как это всегда бывает: реализация крупного проекта в населенном пункте способствует решению и других вопросов», – пояснил Томенко.

Открытие поликлиники в Ребрихе / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

"Ранняя диагностика и своевременное лечение"

Качество оказания медицинской помощи в Ребрихинском районе после открытия новой поликлиники выйдет на новый уровень, отметила главный врач Ребрихинской ЦРБ Светлана Ковылина.

«Это грандиозное здание площадью чуть больше четырех тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 210 посещений в смену: 60 – для детей и 150 – для взрослых. Здесь появились современные отделения лучевой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики. В комфортных условиях трудятся терапевты, хирурги и узкие специалисты. Медучреждение полностью оборудовано современным оборудованием: рентген-аппарат, флюорограф, аппараты УЗИ. Мы можем обеспечить как раннюю диагностику, так и своевременное качественное лечение», – рассказала руководитель больницы.Она добавила, что в поликлинике будут обслуживать порядка 18 тысяч человек.

Глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер добавила, что в этом году в районе уже открыли или скоро доделают еще несколько важных объектов: стадион, две школы после капремонта, два участка дорог и два ФАПа. Новую поликлинику она назвала знаковым объектом и отметила, что муниципалитет активно работает над привлечением молодых медиков: им предоставляется муниципальное жилье и выплачиваются подъемные.

Открытие поликлиники в Ребрихе / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

Работа продолжается

Виктор Томенко подчеркнул, что деятельность по обновлению медицинской инфраструктуры края, которая ведется уже не один год, будет продолжена и дальше. Параллельно с этим краевые власти работают и над кадровым вопросом.

«Безусловно, продолжим обновление системы здравоохранения края. Это касается как строительства амбулаторий и ФАПов, так и более крупных медицинских учреждений, а также ремонтов и обновления оборудования. И, конечно, продолжаем заниматься подготовкой медиков и созданием комфортных условий для их работы», – отметил губернатор.Кстати, некоторые медицинские объекты будут также сданы в эксплуатацию уже в этом году. Напомним, всего в 2025-м в Алтайском крае планируется построить 33 медучреждения: 28 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебные амбулатории и две поликлиники, одна из которых Ребрихинская. Очень скоро будет открыта поликлиника Алейской ЦРБ. Также продолжается строительство поликлиник в Камне-на-Оби, Смоленском и Зональном районах.