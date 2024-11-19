От чего защитят мобильные убежища "КУБ-М", которые начали производить в России?
Серийный выпуск таких конструкций в стране стартовал впервые
19 ноября 2024, 14:12, ИА Амител
В России стартовало серийное производство мобильных убежищ "КУБ-М". Делать их будут в Нижнем Новгороде. Разработкой занимались сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС). Сколько стоит такое убежище и от каких внешних угроз оно может защитить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что это за мобильные убежища?
Мобильные убежища представляют собой современное и эффективное решение для обеспечения безопасности населения в различных ситуациях, требующих быстрого и надежного укрытия. Компактная конструкция позволяет разместить их в городских и других густонаселенных территориях, где пространство ограничено. На монтаж требуется всего три месяца.
Стандартная версия "КУБ-М" рассчитана на 54 человека и включает технический блок. Вместимость можно увеличить за счет дополнительных модулей, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.
Убежище можно легко транспортировать в другое место и подключать к существующим инженерным системам. Их производство, транспортировка и установка обходятся вдвое дешевле, чем строительство стационарного аналога.
Во ВНИИ ГОЧС отметили, что выпуск таких конструкций поддерживается на уровне государства.
От чего конкретно может защитить "КУБ-М"?
Мобильное убежище обладает множеством функций и способно стать щитом как от природных катастроф, так и от техногенных аварий. "КУБ-М", в частности, на 48 часов обеспечит защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности, пишет РИА Новости.
Сколько стоит такое убежище?
Стоимость "КУБ-М" в интернет-магазине спецоборудования стартует от 38 миллионов рублей.
14:20:37 19-11-2024
По чем?
14:50:38 19-11-2024
Гость (14:20:37 19-11-2024) По чем?... 38 лямов. интересно на озоне есть дешевше?
14:27:25 19-11-2024
Землянку выкопать - дешевле будет...
15:14:03 19-11-2024
Бдыщ.. (14:27:25 19-11-2024) Землянку выкопать - дешевле будет... ... Землянка, готовая могила, не надо заморачиваться в утилизации.
17:26:53 19-11-2024
Филипп Филиппович (15:14:03 19-11-2024) Землянка, готовая могила, не надо заморачиваться в утилизаци...
Ну, это тоже готовая могила только за 38000000₽
15:27:08 19-11-2024
В США наверное в домах такие есть, поэтому они наверное и не боятся
16:07:53 19-11-2024
Гость (15:27:08 19-11-2024) В США наверное в домах такие есть, поэтому они наверное и не... Подвалы хорошие, это да.
Вот детки юность у родителей и живут. Лет до 35. Лохи да.
02:00:02 20-11-2024
Musik (16:07:53 19-11-2024) Подвалы хорошие, это да. Вот детки юность у родителей и ... А ты не завидуй, неудача.
16:12:03 19-11-2024
Гость (15:27:08 19-11-2024) В США наверное в домах такие есть, поэтому они наверное и не... А чего им бояться,главное,кого?
17:14:34 19-11-2024
у нас такая штуковина в погребе под 5 метрами цемента гаражей. на 4 чел. Поставили фильтры, генератор, газ, вода, сублимированные продукты в вакууме. с 2020 года. защита 48 ч это так, ерунда. У нас вот на полгода
00:31:32 20-11-2024
Гость (17:14:34 19-11-2024) у нас такая штуковина в погребе под 5 метрами цемента гараже... Что там насчет наводнения или заливания лавой слоем метра в 2-3?
02:36:58 20-11-2024
Гость (17:14:34 19-11-2024) у нас такая штуковина в погребе под 5 метрами цемента гараже... И куда ты через полгода оттуда вылезешь? В радиоактивную пустыню?
17:16:22 19-11-2024
Куплю тысяч за 15, под гараж во дворе.
17:25:55 19-11-2024
То есть, они подключаются к существующим коммуникациям?
А если жахнут, то какие коммуникации-то???
"на 48 часов обеспечит защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности," а дальше чо делать???
19:18:32 19-11-2024
Гость (17:25:55 19-11-2024) То есть, они подключаются к существующим коммуникациям?А... Информация рассчитанная на простого обывателя.)))
По ним так радиация держится не более 48 часов.))) А дальше просто все умирают!
19:16:48 19-11-2024
Слушайте, опять какую то фигню пытаются впарить!
Что значит МОБИЛЬНОЕ убежище от ядерного заряда? Вы это серьезно?
"на 48 часов обеспечит защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности", а от ударной волны это убежище защитит, а от излучения?
И самое главное. Где это у нас можно подключиться к инженерным сетям?
03:21:37 20-11-2024
Иже с ним (19:16:48 19-11-2024) Слушайте, опять какую то фигню пытаются впарить!Что знач... И эта "мобильная" штучка ещё и монтируется "всего три месяца"!
04:01:46 20-11-2024
Иже с ним (19:16:48 19-11-2024) Слушайте, опять какую то фигню пытаются впарить!Что знач... Читайте на сайте производителя. Там указаны все характеристики, включая защиту от взрывной волны и радиации.
Контейнер автономен на 48 часов, т.е. не требует никаких подключений к инженерным сетям.
12:39:21 20-11-2024
Санитар-вредитель (04:01:46 20-11-2024) Читайте на сайте производителя. Там указаны все характеристи... Одноразовое резиновое, то есть стальное?
21:59:04 19-11-2024
И что это за такая "мобильная" конструкция, которая "требует монтажа всего три! месяца", а?!
23:16:34 19-11-2024
Зря потратили бюджетные средства на разработку. НИОКР 30 млн. А по сути взяли готовый проект министерства обороны. ВНИИГОЧС решил окончательно по..рить фонд бомбоубежищ и заменить на эту ерунду. Радиацию не держит. Устанавливается на поверхности земли - отличная цель для противника. Никогда не заменит подземное бомбоубежище. Еще и стоит как вертолет - самое простейшее укрытие за 30 млн. А простоит максимум 10-15 лет.
07:27:38 20-11-2024
Кому война, кому мать родная.