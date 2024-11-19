От чего защитят мобильные убежища "КУБ-М", которые начали производить в России?

Серийный выпуск таких конструкций в стране стартовал впервые

19 ноября 2024, 14:12, ИА Амител

Мобильное убежище / Фото: ВНИИ ГОЧС

В России стартовало серийное производство мобильных убежищ "КУБ-М". Делать их будут в Нижнем Новгороде. Разработкой занимались сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС). Сколько стоит такое убежище и от каких внешних угроз оно может защитить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что это за мобильные убежища?

Мобильные убежища представляют собой современное и эффективное решение для обеспечения безопасности населения в различных ситуациях, требующих быстрого и надежного укрытия. Компактная конструкция позволяет разместить их в городских и других густонаселенных территориях, где пространство ограничено. На монтаж требуется всего три месяца.

Стандартная версия "КУБ-М" рассчитана на 54 человека и включает технический блок. Вместимость можно увеличить за счет дополнительных модулей, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

Убежище можно легко транспортировать в другое место и подключать к существующим инженерным системам. Их производство, транспортировка и установка обходятся вдвое дешевле, чем строительство стационарного аналога.

Во ВНИИ ГОЧС отметили, что выпуск таких конструкций поддерживается на уровне государства.

От чего конкретно может защитить "КУБ-М"?

Мобильное убежище обладает множеством функций и способно стать щитом как от природных катастроф, так и от техногенных аварий. "КУБ-М", в частности, на 48 часов обеспечит защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности, пишет РИА Новости.

Сколько стоит такое убежище?

Стоимость "КУБ-М" в интернет-магазине спецоборудования стартует от 38 миллионов рублей.