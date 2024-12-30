Громкие события России и Алтайского края, которые произошли в 2024 году

30 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Конец года – время подводить итоги. И мы тоже постарались вспомнить самые важные новости уходящего 2024-го. Скажем сразу, сделать это было непросто, иначе видео длилось бы не три минуты, а несколько часов, потому что год был богат на события. Грустные, радостные – разные.

В это видео вошло только два десятка громких инфоповодов, и мы постарались соединить события федерального уровня с нашими, локальными.

Вспомнили страшные теракты в "Крокус сити холле" и Дагестане, выборы президента, кота Твикса, за которого кажется, переживала вся Россия, уголовные дела заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева и экс-главы "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, историю поиска и спасения пары на горе Синюха, наводнение в Орске, экологическую катастрофу в Черном море и многое другое.

Редакция amic.ru также собрала главные фото 2024 года.