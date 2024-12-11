На суде сообщили о взятке вице-мэру Барнаула Шеломенцеву от еще одного перевозчика
Один из свидетелей рассказал следствию, что барнаульский перевозчик Николай Усольцев якобы передал замглавы Барнаула через Сергея Щукина 600 тысяч рублей
11 декабря 2024, 06:15, Антон Дегтярев
Имя еще одного барнаульского перевозчика "всплыло" 10 декабря 2024 года на суде против Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки экс-заместителю мэра Барнаула Антону Шеломенцеву. А именно засекреченный свидетель Дмитрий Жуков в своих показаниях пояснил, что барнаульский перевозчик Николай Усольцев якобы передал через Сергея Щукина взятку 600 тысяч рублей за получение "выгодных" маршрутов. Подробнее – в материале amic.ru.
Показания засекреченного свидетеля
Имя перевозчика Николая Усольцева, который обслуживает маршруты № 150, 70, 77, 120 и 59, прозвучало в самом начале судебного заседания. Оно содержалось в показаниях Дмитрия Жукова (это имя – псевдоним). Как сказала судья, это засекреченный свидетель (увидеть его никто не может, кроме следователя и судьи), который ранее якобы работал вместе с Бесчастным. На суде против Антона Шеломенцева показания Жукова тоже озвучивались, но тогда журналистов из зала суда удалили. Теперь же этого делать не стали. Защита Бесчастного выступала за то, чтобы пригласить Жукова в суд выступить очно. Однако на заседание он так и не явился, и прокурор зачитал его предварительные показания, в которых содержалось следующее:
"В силу ранее занимаемой мной должности могу точно сказать, что мне известно о том, что предприниматель Усольцев и зарегистрированное на него ИП "ООО Бизнес-Авто", занимающееся городскими пассажирскими перевозками на маршрутах № 120 и 77, также передавал взятки через Щукина в сумме 600 тысяч рублей за получение Усольцевым выгодных маршрутов по перевозке пассажиров", – отметил Жуков.
Жуков рассказал, что в силу своей работы был "хорошо знаком" с Шеломенцевым и Щукиным, с последним он якобы даже поддерживал приятельские отношения на момент допроса. Также Жуков был знаком с Олегом Бесчастным и Николаем Усольцевым.
По словам Жукова, в первых числах декабря 2023 года Жуков встречался с Шеломенцевым и Усольцевым, и они очень обрадовались, что сотрудники силовых структур при предварительном обыске в ноябре 2023 года у них "ничего не нашли". Поэтому все якобы подтверждающие преступления документы они перенесли в свое жилище, так как посчитали, что сотрудники к ним "больше не придут".
Со слов Жукова, Шеломенцев был рад и тому, что силовики во время обыска не нашли у него второй мобильный телефон – iPhone, в котором было "много чего интересного", а именно "сведения о противоправной деятельности".
Жуков также говорил о взятке Бесчастного Шеломенцеву. Свидетель рассказал, что имел доступ к компьютерам фирмы Бесчастного "Олир-Авто". В период с июня по август 2021 года свидетель нашел аудиозаписи телефонных разговоров между Бесчастным и Щукиным (последний был известен Жукову "по прошлому месту работы"). В этих разговорах содержалась информация о том, что Бесчастный передал Шеломенцеву через Щукина 2 млн рублей для "сотрудника комитета по имени Антон, занимающего руководящую должность," за получение преимуществ при проведении конкурсных процедур. Файлы Жуков скопировал на электронный накопитель и отнес в ФСБ. Из этого можно сделать вывод о том, что именно секретный свидетель Жуков был тем, кто и запустил процесс против Шеломенцева.
Достоверны ли показания Жукова и действительно ли Усольцев мог быть причастен к данным обвинениям, точно неизвестно. Никакой информации о его задержании или о возбуждении против перевозчика уголовного дела на данный момент нет.
В чем обвиняют Шеломенцева?
Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Первые два обвинения связаны с получением взятки от перевозчика Олега Бесчастного. Следствие считает, что перевозчик передал Шеломенцеву 2 млн рублей через бывшего заместителя председателя "дорожного" комитета Сергея Щукина. За данную сумму Шеломенцев якобы обещал оказывать покровительство Бесчастному и обеспечить ему работу на маршрутах общественного транспорта № 41 и 78. Из полученных двух миллионов 1,2 млн рублей Шеломенцев вроде как "отмыл", купив через Щукина автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество.
Третья статья связана уже с получением взятки от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев со Щукиным задумали построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Сделать проект (номинальной ценой 350 тысяч рублей) они попросили Дениса Илюшина в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Илюшин просьбу выполнил, и Шеломенцев со Щукиным получили разрешение на строительство. При этом никаких денег Илюшину они не платили.
Затем в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтрактов. При этом сам Илюшин все обвинения отрицает и считает, что никакого злого умысла в его действиях не было.
Кого сейчас судят?
Сейчас по делу судят Антона Шеломенцева и перевозчика Олега Бесчастного. На процессе против Шеломенцева еще идет опрос свидетелей, 2 декабря там допросили Дениса Илюшина, который пока что находится в СИЗО, процесс по его делу также скоро должен начаться. На следующем заседании по делу Олега Бесчастного, которое состоится 17 декабря в 13 часов, представлять доказательства будет защита. На тот же день назначено следующее заседание по делу Антона Шеломенцева.
По делу уже осудили посредника Сергея Щукина, 2 октября 2024 года Центральный районный суд приговорил его к пяти годам условно и штрафу 2 млн рублей. Однако прокуратуру приговор не устроил, и обвинение попробует оспорить его 13 декабря 2024 года в Алтайском краевом суде.
07:21:01 11-12-2024
И тут же повышают цены за проезд... 77 маршрут , сократил количество автобусов. Томенко с Оськиной 2 ноября обещали, что до реабилитационного центра Журавлики будут ходить автобусы, но ни дороги, ни автобусов....Вот они обещания властей.
07:22:37 11-12-2024
Только бы карман набить. Они и взятки суют, чтоб власти другие маршруты закрывали.
Напрашивается вывод, что там где базировался 29 маршрут, теперь располагаются 10 и 1 маршруты МУП Горэлектротранса. Значит 29 зарыла администрация для своей выгоды?
07:23:57 11-12-2024
И как издевательство звучит то, что Курышин - настоятельно рекомендовал перевозчикам пока не поднимать цены за проезд. Кто жителей спрашивает, главное карман..?
08:19:18 11-12-2024
Не хочет думать и работать над тем как лучше организовать работу общественного транспорта. Одна задача набить карманы. Предлагаю всех их выстроить и показать дорогу на Выход. И что мэр города не знал об этом? Странно. Просто сколько может этот беспорядок продолжаться?
08:59:20 11-12-2024
Ни кто (08:19:18 11-12-2024) Не хочет думать и работать над тем как лучше организовать ра... Что для одних беспорядок, то для других выгодное дело. Можно сколько угодно возмущаться в тырнетах, но тем, от кого зависят решения, фиолетово на эти возмущения. И перевозчикам, и мэрии, и краевой власти. Пока не "взорвется" скандал который выйдет уже на федеральный уровень никто ничего менять не будет.
10:19:25 11-12-2024
Вы думаете это только у перевозчиков? Посмотрите на жилищников , комитет жилищного хозяйства и региональный оператор " Капитального ремонта" с их капитальными ремонтами МКД.
10:26:20 11-12-2024
Гость (10:19:25 11-12-2024) Вы думаете это только у перевозчиков? Посмотрите на жилищник... эх, вам бы революционный вороненый маузер!
10:37:05 11-12-2024
Много стало всех тех кому всё это по ФИГ.....
10:55:01 11-12-2024
понеслось...
12:03:24 11-12-2024
Ну тогда надо полностью проводить ревизию всех маршрутов с их автопарком. Если "дырявый" транспорт , то наверняка тут Щукин-Шеломенцев. Заодно можно понять кто соответствует а кто нет. Не соответствующих снять, искать другого перевозчика. Хотя...для этого надо же работать.
12:28:42 11-12-2024
Теперь понятно, почему на маршрутке №59 такой раздолбанный и дырявый транспорт! Да ещё и эти развалюхи не дождёшься . и никаких проверок! Господин Усольцев, видимо, не 600 тысяч преподнес нужным людям.
12:52:40 11-12-2024
даааа этот казачек Жуков явно внедрялся в шайку. Если это милиционер точно он за это как Шарапов звание получит внеочередное. Вот так работать надо!
12:57:55 11-12-2024
холмс (12:52:40 11-12-2024) даааа этот казачек Жуков явно внедрялся в шайку. Если это ми... вот это поворот!