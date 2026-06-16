От "Шукшинки" до "Алтайской". Какие культуры покажут на Всероссийском дне поля

На демонстрационном участке покажут пшеницу, подсолнечник и гречиху российской селекции

16 июня 2026, 07:09, ИА Амител

Комбайн / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае продолжается подготовка к Всероссийскому дню поля. Масштабный агрофорум пройдет с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта. Помимо современной сельхозтехники и оборудования, участникам и гостям форума покажут опытные посевы растений российской, в том числе алтайской, селекции. Демонстрационный участок подготовил Алтайский государственный аграрный университет совместно с рядом компаний, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как рассказал декан агрономического факультета АГАУ Иван Косачев, студенты университета посеяли на участке три культуры: яровую пшеницу, подсолнечник и гречиху.

«Первая культура — это яровая пшеница. Были посеяны два сорта: "Шукшинка" алтайской селекции и "Дарья", представленная компанией "Щелково Агрохим". Вторая культура — подсолнечник. Посеяли два гибрида — "Кречет" и "Искандер". Третья культура, традиционная для Алтайского края, — гречиха. Здесь представлены сорт "Алтайская" селекции Алтайского центра агробиотехнологий и сорт "Девятка" орловской селекции», — рассказал Косачев.

На демонстрационном участке специалисты также оценят эффективность систем питания растений. Они включают внесение основного удобрения и разные виды листовых подкормок с использованием удобрений компании "ФосАгро".

Сейчас специалисты и студенты наблюдают за состоянием посевов, оценивают полноту всходов, степень засоренности, поражение растений вредителями и болезнями. По итогам наблюдений будут принимать решения о дальнейших обработках и выборе препаратов.

Всероссийский день поля соберет представителей аграрной отрасли из разных регионов страны. Для Алтайского края форум станет возможностью показать свой научный, производственный и селекционный потенциал.